Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Βαρσοβία δεν θα διστάσει να αναχαιτίσει, ακόμη και να καταρρίψει, ιπτάμενα αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της και συνιστούν απειλή. Η δήλωση έγινε εν μέσω έντασης στη Βαλτική, μετά αναφορές για παραβιάσεις εναερίων χώρων και τη διενέργεια μυστήριων πτήσεων πάνω από πλατφόρμες εξόρυξης.

Σύμφωνα με τον Τουσκ, τα πρόσφατα περιστατικά, όπως όσα κατήγγειλε η Εσθονία με τρία ρωσικά μαχητικά και το νυκτερινό πέρασμα 20 ρωσικών drones πάνω από πολωνικό έδαφος, δοκιμάζουν την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας. Το θέμα συζητείται σήμερα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Μόσχα, πάντως, απορρίπτει τις κατηγορίες ως ψευδείς και λέει ότι επιδιώκουν κλιμάκωση.

Για την περίπτωση της πλατφόρμας Petrobaltic, όπου πολωνικές αρχές ανέφεραν πτήσεις ρωσικών μαχητικών χωρίς όμως να μιλάμε για παραβίαση κυριαρχικών υδάτων, ο Τουσκ προειδοποίησε ότι «Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία, επ’ αυτού δεν υπάρχει συζήτηση». Ωστόσο, όπως επεσήμανε, σε «περίπλοκες» περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη κλιμάκωση: «Όταν θα έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι τελείως ξεκάθαρες, όπως η πτήση ρωσικών μαχητικών επάνω από την πλατφόρμα της Petrobaltic, αλλά χωρίς παραβίαση, διότι δεν πρόκειται για τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να σκεφτεί κανείς δύο φορές αν θα προβεί σε ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν οξεία φάση στη διαμάχη».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμα την ανάγκη για ενιαία στάση στο ΝΑΤΟ και ότι «πρέπει πραγματικά να το σκεφτείτε δύο φορές πριν αποφασίσετε για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια πολύ οξεία φάση σύγκρουσης», λέγοντας πως η Πολωνία χρειάζεται τη στήριξη των συμμάχων εφόσον οι εντάσεις κλιμακωθούν.

