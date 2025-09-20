Η Πολωνία έθεσε σε πλήρη ετοιμότητα τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ και απογείωσε πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχή πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου ανακοίνωσε μέσω Χ ότι «πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης».

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/VdT9BopGgD September 20, 2025

Περί τις 06:40 τοπική ώρα είχε κηρυχθεί συναγερμός σε όλη σχεδόν την Ουκρανία για μαζική επίθεση με drones και πυραύλους.

Στις 8:00 περίπου, η επιχείρηση της πολωνικής και συμμαχικής αεροπορίας είχε τερματιστεί, καθώς έπαυσαν τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία.

«Οι ενέργειές μας ήταν προληπτικού χαρακτήρα και στόχευαν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε σε νεότερο μήνυμά της η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.



Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego… pic.twitter.com/GZNfaoBoJV September 20, 2025

Το περιστατικό εντάσσεται στο κλίμα κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών. Η κυβέρνηση της Εσθονίας κατήγγειλε την Παρασκευή (19/9) ότι τρία ρωσικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα αεροσκάφη εκτέλεσαν προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς την περιφέρεια Καλίνινγκραντ χωρίς να εισέλθουν σε εναέριο χώρο γειτονικού κράτους.

Σε απάντηση, ιταλικά F-35 της αποστολής αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής απογειώθηκαν για αναχαίτιση, ενώ Σουηδία και Φινλανδία έθεσαν επίσης σε δράση μαχητικά ταχείας αντίδρασης, σύμφωνα με το Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE).

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να εξετάσει το περιστατικό, ενώ η Εσθονία ζητά την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συμμαχίας.

Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί πολλαπλές ρωσικές παραβιάσεις με drones στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και της Πολωνίας, με δυτικούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι η Μόσχα δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

