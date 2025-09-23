Απίστευτο σκηνικό το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναγκάστηκε να περιμένει στον δρόμο μέχρι να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά την ομιλία του Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Γάλλος ηγέτης, όπως μεταδίδεται, βρέθηκε μπροστά σε μπλόκο αστυνομικών έξω από το κτήριο του ΟΗΕ, αφού είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω της μετακίνησης της προεδρικής μοτοπομπής. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αστυνομικός πλησίασε τον Μακρόν και του είπε, «συγγνώμη κύριε πρόεδρε, όλα είναι κλειστά, έχει διακοπεί παντού η κυκλοφορία».

Ο Μακρόν φέρεται να αντιμετώπισε το συμβάν με χιούμορ. Κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ στο τηλέφωνο και του είπε, εμφανώς ειρωνικά αλλά με χαμόγελο, «μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου». Η σύντομη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίστηκε και μετά την άρση του μπλοκ.

New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass



In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

Αφού πέρασε η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ, η κυκλοφορία επετράπη προσωρινά μόνο στους πεζούς. Ο Μακρόν προτίμησε τότε να επιστρέψει με τα πόδια στη γαλλική πρεσβεία στη Νέα Υόρκη, όπου και συνεχίστηκε το πρόγραμμά του. Κατά την επιστροφή του φωτογραφήθηκε και με πολίτες που του ζήτησαν φωτογραφία.

Το περιστατικό σχολιάζεται στα διεθνή μέσα ως στιγμιότυπο με πολιτική χροιά, δεδομένου ότι συνέβη λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Μακρόν στην ομιλία του για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, γεγονός που είχε προκαλέσει διεθνή συζητήση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

