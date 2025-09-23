Το Χονγκ Κονγκ βρέθηκε την Τρίτη σε παράλυση ενόψει της άφιξης του υπερ-τυφώνα Ραγκάσα, του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα στον κόσμο για το 2025. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν αυστηρά στα σπίτια τους, ενώ τα περισσότερα επιβατικά αεροπορικά δρομολόγια ανεστάλησαν έως την Πέμπτη. Ο φόβος για πολυήμερο αποκλεισμό προκάλεσε πανικό στα σούπερ μάρκετ, με τα ράφια να αδειάζουν από είδη πρώτης ανάγκης.

Οι κάτοικοι τοποθέτησαν ταινίες ασφαλείας στα τζάμια κατοικιών και καταστημάτων, για να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμών από σπασμένα γυαλιά. Ο Ραγκάσα, με ανέμους που αγγίζουν τα 220 χλμ./ώρα, χαρακτηρίζεται από το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ ως «σοβαρή απειλή για τις ακτές της Γκουανγκντόνγκ». Ο κυκλώνας παραμένει στην κατηγορία υπερ-τυφώνα, πλησιάζοντας με καταστροφική ισχύ την επαρχία και απειλώντας Χονγκ Κονγκ, νότια Κίνα και Ταϊβάν, αφού πρώτα σάρωσε τις βόρειες Φιλιππίνες. Η πρόσκρουσή του αναμένεται από το μεσημέρι έως αργά την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua, πάνω από 370.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την Γκουανγκντόνγκ. Το Χονγκ Κονγκ σήκωσε το σήμα τυφώνα 8 στις 14:20 τοπική ώρα, το τρίτο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, οδηγώντας στο κλείσιμο επιχειρήσεων και μέσων μεταφοράς. Πάνω από 700 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, με επιπτώσεις και στο γειτονικό Μακάο καθώς και στην Ταϊβάν. Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι ο καιρός θα επιδεινωθεί ραγδαία το βράδυ της Τρίτης και εξετάζεται η αναβάθμιση του συναγερμού.

Για την Τετάρτη προβλέπονται θυελλώδεις άνεμοι, καταρρακτώδεις βροχές και άνοδος της θάλασσας, με το Παρατηρητήριο να συγκρίνει το φαινόμενο με τους τυφώνες Χάτο το 2017 και Μανγκούτ το 2018, που προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων. Η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να αυξηθεί κατά δύο μέτρα στα παράλια του Χονγκ Κονγκ και να φτάσει τα 4-5 μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Οι τοπικές αρχές μοίρασαν σακιά με άμμο, ενώ πολλοί κάτοικοι συνέχισαν να αποθηκεύουν προμήθειες.

Στο αποκορύφωμά του τη Δευτέρα, ο Ραγκάσα έφτασε σε ταχύτητες ανέμου 260 χλμ/ώρα, καθιστώντας τον ισχυρότερο τυφώνα κατηγορίας 5 παγκοσμίως για το 2025. Παρότι έχει εξασθενήσει ελαφρά, εξακολουθεί να παραμένει τυφώνας κατηγορίας 4, ικανός να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στις πυκνοκατοικημένες ακτές της Κίνας. Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδια αντιπλημμυρικής προστασίας σε πολλές νότιες επαρχίες, με προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις.

I'm in Hong Kong as Super #Typhoon #Ragasa closes in. 🌀



With winds up to 270 km/h, it’s the most powerful storm on Earth so far in 2025.



Conditions are expected to deteriorate Tuesday before landfall on Wednesday.



Starting a thread on what I'm seeing as I ride it out… pic.twitter.com/gqUtIlGnXy — Kenneth Chan (@iamkennethchan) September 23, 2025

Περισσότερες από 11 πόλεις στη Γκουανγκντόνγκ, ανάμεσά τους η Σεντζέν και η παραλιακή Ζουχάι, ανέστειλαν τη λειτουργία σχολείων, συγκοινωνιών και επιχειρήσεων. Το Εθνικό Κέντρο Πρόγνωσης Περιβάλλοντος της Κίνας προειδοποίησε ότι τα παράκτια ύδατα της επαρχίας θα πλήττονται από κύματα έως και επτά μέτρα. Στη Σεντζέν προετοιμάστηκαν πάνω από 800 καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεργεία έκοβαν κλαδιά δέντρων στις κεντρικές οδούς της περιοχής Νανσάν.

«Είναι μόνο τα μεγαλύτερα δέντρα που έχουν ρίσκο. Θα είμαστε έξω όλο το απόγευμα σε όλη την περιοχή», είπε ένας εργάτης με το επώνυμο Ζανγκ, ανάμεσα σε στοίβες κορμών πίσω από κορδέλες αποκλεισμού.

Στο Μακάο, τη μεγαλύτερη «βιομηχανία τζόγου» του κόσμου, οι κάτοικοι ετοιμάζονται για ισχυρό πλήγμα, με όλα τα καζίνο να κλείνουν από τις 17:00, καθώς η πρώην πορτογαλική αποικία ανεβάζει το σήμα τυφώνα σε επίπεδο 8.

Category 5 Super Typhoon Ragasa (NandoPH), heading toward Hong Kong, just reached a new peak intensity with sustained winds of 290 km/h (180 mph) and a minimum central pressure of 905 mbar.



Scientists believe this intensity is approaching the upper limits of what Earth is… pic.twitter.com/5evXJ2Loqc — Pisklauren (@pisklauren) September 23, 2025

Στην Ταϊβάν, οι αρχές κατέγραψαν σχεδόν 60 εκατοστά βροχής στην ανατολική ορεινή ζώνη, 25 τραυματισμούς και συνέχιση των σοβαρών προβλημάτων στις μετακινήσεις. Την Τρίτη ακυρώθηκαν συνολικά 273 πτήσεις για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

