Ο τυφώνας Ραγκάσα, γνωστός στις Φιλιππίνες ως Νάντο, έπληξε το νησί Πανουιτάν στην επαρχία Καγκαγιάν, με ανέμους που ξεπέρασαν τα 267 χιλιόμετρα την ώρα, καθιστώντας τον την ισχυρότερη καταιγίδα στον κόσμο το 2025. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι η ένταση του φαινομένου ισοδυναμεί με τυφώνα κατηγορίας 5, το υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον. Οι αρχές επιβεβαίωσαν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σπίτια και οδικό δίκτυο, ενώ πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν πλήξει πολλές περιοχές.

Η καταστροφή άφησε πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, αρκετούς τραυματίες και αγνοούμενους, ενώ χιλιάδες κάτοικοι εκκενώθηκαν προληπτικά για να αποφευχθούν περαιτέρω θύματα. Ομάδες διάσωσης βρίσκονται επί ποδός, προσπαθώντας να εντοπίσουν τους αγνοούμενους και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στις πληγείσες περιοχές.

Hong Kong shuts schools and cancels flights as Super Typhoon Ragasa approaches with a force officials warn will be among the most destructive in the city's recent historyhttps://t.co/gQA4hgHRxO pic.twitter.com/gjeTmgHiK6 September 23, 2025

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Παρά την ελαφρά αποδυνάμωσή του, ο Ραγκάσα παραμένει τυφώνας κατηγορίας 4 με ανέμους 222 χλμ/ώρα και αναμένεται να πλήξει τη νότια Κίνα μέσα στις επόμενες μέρες. Με εκατομμύρια ανθρώπους στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γκουανγκζού, της Σεντζέν, του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν λάβει αυστηρά μέτρα.

Σχολεία και επιχειρήσεις έχουν κλείσει, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν σταματήσει και έχουν διαταχθεί μαζικές εκκενώσεις σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και παράκτιες ζώνες, με πάνω από 400.000 κατοίκους να μεταφέρονται σε ασφαλέστερα σημεία.

Ακυρώσεις πτήσεων και κλειστές υποδομές

Η αεροπορική κυκλοφορία έχει πληγεί σημαντικά, με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων στην Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ και τη νότια Κίνα. Η Cathay Pacific και η Hong Kong Airlines έχουν αναστείλει πολλές πτήσεις, ενώ μια γιγαντιαία γέφυρα που συνδέει το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και τη Ζουχάι έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Τα ράφια των σούπερ μάρκετ άδειασαν καθώς οι κάτοικοι προετοιμάζονται για την επερχόμενη καταιγίδα, αποθηκεύοντας τρόφιμα και απαραίτητες προμήθειες.

Προειδοποιήσεις για καταιγίδες, πλημμύρες και κατολισθήσεις

Το Αστεροσκοπείο του Χονγκ Κονγκ εξέδωσε προειδοποιήσεις για κύματα ύψους έως και 4 μέτρων και έντονες καταιγίδες, οι οποίες αναμένονται να πλήξουν την περιοχή την Τετάρτη. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των Φιλιππίνων και της Κίνας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία του Ραγκάσα, προειδοποιώντας για επικίνδυνες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι εξωτερικές ζώνες της καταιγίδας συνεχίζουν να πλήττουν τις βόρειες Φιλιππίνες με έντονες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο για περαιτέρω καταστροφές.

I'm in Hong Kong as Super #Typhoon #Ragasa closes in. 🌀



With winds up to 270 km/h, it’s the most powerful storm on Earth so far in 2025.



Conditions are expected to deteriorate Tuesday before landfall on Wednesday.



Starting a thread on what I'm seeing as I ride it out… pic.twitter.com/gqUtIlGnXy — Kenneth Chan (@iamkennethchan) September 23, 2025

Στις Φιλιππίνες, εικόνες από τα πληγείσα νησιά αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης: σκεπές σπιτιών ξεριζωμένες, κατεστραμμένα κτίρια, πεσμένα δέντρα και βάρκες ξεβρασμένες στις ακτές. Οι κάτοικοι προσπαθούν να ανασυνταχθούν, ενώ οι ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη για την παροχή βοήθειας και την αποκατάσταση της κανονικότητας.

Επίσης ο τυφώνας αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του προς τα δυτικά-βορειοδυτικά, φτάνοντας στα δυτικά τμήματα της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ το βράδυ της Τετάρτης, πιθανόν ως τυφώνας κατηγορίας 3 με ανέμους κοντά στα 185 χλμ/ώρα. Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ οι κάτοικοι ετοιμάζονται για την αντιμετώπιση της επόμενης φάσης της καταιγίδας.

Super Typhoon #Ragasa: The coastal towns of Heng Fa Tsuen and South Horizons have already seen churning seas. Hongkongers have been warned to stay away from shorelines. Full coverage: https://t.co/0bwt1MEGEM pic.twitter.com/7bowkJxuTQ — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) September 23, 2025

Τέλος, η ισχύς και η έκταση του τυφώνα τον καθιστούν μία από τις πιο επικίνδυνες καταιγίδες που έχουν πλήξει την περιοχή μέσα στη χρονιά, με τις προσπάθειες αντιμετώπισης να συνεχίζονται και στις δύο χώρες.

tanea.gr, με πληροφορίες από CNN