Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πλήγματα σε διάφορες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι τα θύματα προέρχονται από επιθέσεις που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός μετά τα μεσάνυχτα.

Στην πόλη της Γάζας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν πως επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις αεροπορικές επιδρομές εναντίον αποθήκης και σκηνών που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους στην αγορά Φιράς. Πέντε ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο πλήγματα στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ, ενώ τρεις σκοτώθηκαν σε άλλες επιθέσεις εντός της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, κλιμακώνοντας ταυτόχρονα τα αεροπορικά πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή.