Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία η διαφήμιση που έκανε ο 32χρονος καθολικός ιερέας Αλμπέρτο Ραβανιάνι για συμπληρώματα διατροφής, χρησιμοποιώντας την έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιερέας από το Μιλάνο, γνωστός για τη δημοφιλία του στο Instagram όπου μετρά πάνω από 272.000 ακολούθους, εμφανίζεται σε βίντεο να συνδέει την πίστη με την αυτοφροντίδα, δηλώνοντας ότι «η προσευχή δεν αρκεί, μικρά μου, γι’ αυτό: Bond Supplements».

Στη λεζάντα του βίντεο, ο ίδιος ανέφερε: «Το να φροντίζω τον εαυτό μου είναι ένας τρόπος να αγαπώ τον εαυτό μου και να σέβομαι την υγεία που μου έχει δοθεί. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν με κάνουν να γίνω ο Σούπερμαν ή ο Ιησούς Χριστός, αλλά με βοηθούν να παραμείνω ο εαυτός μου στην καλύτερή μου κατάσταση».

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς σχολιαστές να τον κατηγορούν ότι «ξεπέρασε τα όρια» και ότι δίνει προτεραιότητα στην εικόνα του έναντι του ιερατικού του έργου. Άλλοι τον κάλεσαν να επιστρέψει «στην παράδοση» και τον χαρακτήρισαν «ναρκισσιστή» που οδηγεί «ψυχές σε λάθος δρόμο».

Απαντώντας στην κριτική, ο ιερέας υπερασπίστηκε την επιλογή του, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για την ενορία. «Ρωτήστε τον ιερέα σας πώς συγκεντρώνει χρήματα για την ενορία. Φεστιβάλ, αγορές, συνεργασίες με τοπικές εταιρείες… Εδώ, κάνω το ίδιο, αλλά στο διαδίκτυο», σημείωσε. Σε σχόλιο follower που του πρότεινε να ζητήσει δωρεές, απάντησε: «Αν ζητήσω χρήματα για κάμερες ή podcast, πώς νομίζετε ότι θα αντιδράσει ο κόσμος; Θα με κατηγορούσαν ότι έπρεπε να τα δώσω στους φτωχούς».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο επίσκοπος του 32χρονου ιερέα τον προειδοποίησε ότι οι διαφημιστικές του καμπάνιες είναι «ακατάλληλες» και του ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να τις επαναλάβει χωρίς άδεια.

Ο Ραβανιάνι έγινε γνωστός το 2020, όταν τα βίντεό του στο YouTube, με στόχο την επικοινωνία με τους νέους της ενορίας του κατά τη διάρκεια του lockdown, έγιναν viral.

Protothema.gr