Στιγμές τρόμου έζησε επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, όταν παγιδεύτηκε σε νεροτσουλήθρα τοποθετημένη σε ύψος 30 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 7 εκατομμύρια προβολές.

Στο βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να έχει κολλήσει σε διαφανές τμήμα της νεροτσουλήθρας και να προσπαθεί να σπρώξει τον εαυτό της προς τα εμπρός, ενώ ακούγονται επιβάτες να σχολιάζουν με έκπληξη: «Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει».

Ο χρήστης του TikTok που ανάρτησε το βίντεο δεν ανέφερε σε ποιο κρουαζιερόπλοιο συνέβη το περιστατικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τη New York Post, το πλοίο μοιάζει με το Norwegian Bliss της εταιρείας Norwegian Cruise Line, το οποίο πραγματοποιούσε επταήμερη κρουαζιέρα στην Αλάσκα στις 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Cruisemapper.

Η ανάρτηση προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια. «Υπάρχει κανείς άλλος που έχει πάθει κρίση πανικού βλέποντας αυτό;» έγραψε ένας χρήστης. «Αν κολλήσω σε νεροτσουλήθρα πάνω από πραγματικό θαλασσινό νερό, θα πάθω κρίση», σημείωσε άλλος. Ένας τρίτος σχολίασε: «Το TikTok μου έμαθε σίγουρα να μην μπαίνω ποτέ σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου», ενώ κάποιος άλλος τόνισε ότι δεν θα ξαναδοκιμάσει ποτέ κάτι αντίστοιχο.