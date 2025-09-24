Ένας κρατήρας βάθους 50 μέτρων άνοιξε νωρίς το πρωί της Τετάρτης μπροστά από το νοσοκομείο Vajira στην παλιά πόλη της Μπανγκόκ, καταπίνοντας αυτοκίνητα και ηλεκτρικούς στύλους και προκαλώντας εκκενώσεις κατοικιών.

Η καθίζηση σημειώθηκε γύρω στις 7 π.μ. τοπική ώρα, όταν ο δρόμος υποχώρησε, σχίζοντας σωλήνες και απελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ κατέρρευσαν και καλώδια ηλεκτροδότησης. Ο κρατήρας έχει διαστάσεις περίπου 30 επί 30 μέτρα και προκάλεσε πανικό στην περιοχή.

WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f September 24, 2025

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Chadchart Sittipunt, έσπευσε στο σημείο και δήλωσε ότι η καθίζηση συνδέεται με έργα για τη νέα γραμμή του μετρό. «Μόλις η γη γλίστρησε μέσα στο τούνελ, ολόκληρο το τούνελ κατέρρευσε. Έσπασε επίσης ένας σωλήνας και το νερό έκανε την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη», ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το νοσοκομείο δεν θα υποστεί ζημιές, ωστόσο τόνισε την ανάγκη να καλυφθεί άμεσα η τρύπα ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κατάρρευση.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους και συνεχίζουν την εκτίμηση των ζημιών.

