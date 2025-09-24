Μετά τον Εμανουέλ Μακρόν, και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε «θύμα» των μέτρων ασφαλείας που επιβλήθηκαν για τη μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Νέα Υόρκη.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναγκάστηκε να περιμένει όρθιος για αρκετά λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η διέλευση των οχημάτων, εμφανώς ενοχλημένος και χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει το περιστατικό με χιούμορ. Τα πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον Ερντογάν να αντιδρά ψυχρά, σε αντίθεση με τον Γάλλο ομόλογό του.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Εμανουέλ Μακρόν, επιστρέφοντας από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ανακοίνωσε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, συνάντησε μπλόκο της αστυνομίας, καθώς εκείνη τη στιγμή περνούσε η αυτοκινητοπομπή Τραμπ. Όταν ένας αστυνομικός τού εξήγησε ότι «η κυκλοφορία έχει διακοπεί παντού», ο Μακρόν αντέδρασε με χιούμορ, καλώντας τον Τραμπ στο τηλέφωνο και λέγοντας: «Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για χάρη σου».

New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass



In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

Η διαφορετική στάση των δύο ηγετών ανέδειξε τις αντιδράσεις που προκαλούν τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τον Αμερικανό πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

protothema.gr