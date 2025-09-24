«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», δήλωσε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, απαντώντας στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και χρόνια επιτίθεται λεκτικά στον δήμαρχο του Λονδίνου, με αποκορύφωμα τη χθεσινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου τον χαρακτήρισε «απαίσιο δήμαρχο» λέγοντας: «Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχει έναν απαίσιο δήμαρχο. Έναν απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει (η πόλη) τόσο πολύ».

Ο Τραμπ μάλιστα ισχυρίστηκε ότι ο Καν θέλει να επιβάλει το ισλαμικό νομικό σύστημα της σαρία, «αλλά δεν μπορεί να το κάνει γιατί ζει σε διαφορετική χώρα».

Αναλυτές στο Λονδίνο επισημαίνουν πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Σαντίκ Καν έχει τέτοια πρόθεση, χαρακτηρίζοντας «αλλόκοτους» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

protothema.gr