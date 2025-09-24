Ο Κινέζος αρχιτέκτονας Κονγκτζιάν Γιου, γνωστός διεθνώς ως πατέρας της «πόλης-σφουγγάρι», σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Βραζιλία. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους και οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες του αεροσκάφους.

Ο 62χρονος Κονγκτζιάν Γιου ήταν σημείο αναφοράς της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η έννοια της «πόλης-σφουγγάρι» είχε ως «πυρήνα» της, την αντικατάσταση των επιφανειών της πόλης από πορώδη υλικά και πράσινους χώρους, για να απορροφάται καλύτερα το νερό στο έδαφος και να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι κίνδυνοι πλημμυρών.

Τα άλλα τρία θύματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν οι Βραζιλιάνοι κινηματογραφιστές Λουίς Φερνάντο Φέρες ντα Κούνια Φεράς και Ρούμπενς Κρίσπιμ Τζούνιορ, σκηνοθέτες και παραγωγοί ντοκιμαντέρ, και ο πιλότος και ιδιοκτήτης του αεροπλάνου.

Τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε μια αγροτική περιοχή του Παντανάλ, έναν τεράστιο υγροβιότοπο στον νότιο Αμαζόνιο, στην Πολιτεία Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ (κεντροδυτική Βραζιλία), δεν έχουν διαπιστωθεί ακόμη, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο Κονγκτζιάν Γιου έφτασε στη Βραζιλία στις αρχές Σεπτεμβρίου, για να συμμετάσχει στη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης του Σάο Πάολο και μετέβαινε στο Παντανάλ για τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ μαζί με τους δύο κινηματογραφιστές. «Η αντίληψή του για τις “πόλεις-σφουγγάρια” εφαρμόστηκε σε περισσότερα από 1.000 έργα σε 250 πόλεις» πρόσθεσε το CAU, υπογραμμίζοντας ότι ο αρχιτέκτονας «υποστήριζε λύσεις που βασίζονταν στη φύση για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στις πόλεις και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης».

Ο Γιου έλαβε μέρος στο πρόγραμμα της Διεθνούς Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής του Σάο Πάολο την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Estadao, ο Κινέζος καθηγητής συμμετείχε στη συνέχεια σε ένα ταξίδι με κινηματογραφιστές που γύριζαν ένα ντοκιμαντέρ για το έργο του.

Ο Γιου απέκτησε παγκόσμια φήμη ως αρχιτέκτονας και πολεοδόμος, όταν η κινεζική κυβέρνηση υιοθέτησε την αντίληψή του για τις «πόλεις-σφουγγάρια», χρησιμοποιώντας λύσεις βασισμένες στη φύση για την απορρόφηση και τη συγκράτηση του νερού, αντί για τις τσιμεντένιες υποδομές που το απομακρύνουν. Η ιδέα του έκτοτε υιοθετήθηκε σε εκατοντάδες μέρη στην Κίνα, όπως και σε αστικές περιοχές από τις ΗΠΑ έως τη Ρωσία.

Η Turenscape, η εταιρία αρχιτεκτονικής και σχεδίου, με έδρα το Πεκίνο, που ίδρυσε ο Γιου το 1998, ειδικεύεται στην αρχιτεκτονική τοπίου, τον αστικό σχεδιασμό και την οικολογική αποκατάσταση. Ο Γιου διηύθυνε την Turenscape από την ίδρυσή της ως ο κύριος σχεδιαστής της εταιρείας, εξελίσσοντάς την σε μια ομάδα από περισσότερους από 500 ειδικούς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

