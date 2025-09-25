Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για «τριπλή δολιοφθορά» κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπισε συντονισμένα τεχνικά προβλήματα που χαρακτήρισε «συνωμοσία» εις βάρος του.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν οι κυλιόμενες σκάλες που χρησιμοποιούσε μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια, σταμάτησαν απότομα. Όπως είπε, η βλάβη ήταν «επικίνδυνη» και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα αν δεν κρατούσαν τις χειρολαβές.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, όταν ο τηλεπροτζέκτορας σταμάτησε να λειτουργεί μέσα στα πρώτα 15 λεπτά, αναγκάζοντάς τον να συνεχίσει διαβάζοντας από χειρόγραφα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι, παρά τις δυσκολίες, η ομιλία του έλαβε «φανταστικές κριτικές».

Λίγο αργότερα, ο ήχος στην αίθουσα διεκόπη εντελώς, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι να μην ακούσουν την τοποθέτησή του, εκτός μέσω ακουστικών διερμηνείας. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ακόμη και η Μελάνια του παραδέχθηκε ότι «δεν άκουσε τίποτα» από όσα είπε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τα τρία περιστατικά «σαμποτάζ» και δήλωσε ότι θα αποστείλει επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας πλήρη διερεύνηση. Επικαλέστηκε μάλιστα δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Times, σύμφωνα με το οποίο υπάλληλοι του ΟΗΕ αστειεύονταν για το ενδεχόμενο να «σβήσουν» τις κυλιόμενες σκάλες.

«Οι υπεύθυνοι για αυτή τη δολιοφθορά πρέπει να συλληφθούν», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Από την πλευρά του, ο ΟΗΕ υποστήριξε ότι το περιστατικό με τις κυλιόμενες σκάλες προκλήθηκε από ατύχημα, καθώς μέλος της αμερικανικής αποστολής πάτησε κατά λάθος το κουμπί απενεργοποίησης. Ωστόσο, ο Τραμπ επιμένει πως δεν πρόκειται για τυχαία τεχνικά προβλήματα αλλά για συντονισμένη ενέργεια σε βάρος του.