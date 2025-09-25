Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζεται να επισκεφθεί για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια τον Λευκό Οίκο, σε μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται να καθορίσει το μέλλον των σχέσεων Άγκυρας-Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Bloomberg, η ατζέντα του Ερντογάν περιλαμβάνει συμφωνίες ύψους άνω των 50 δισ. δολαρίων για αγορά μαχητικών της Lockheed Martin, επιβατικών αεροσκαφών Boeing και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Για την Άγκυρα, η επίσκεψη αποτελεί ευκαιρία αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων, που δοκιμάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια από την αγορά των ρωσικών S-400, τις αμερικανικές κυρώσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Συρία. Η τουρκική πλευρά ελπίζει ότι μια πιο στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ θα ενισχύσει τη θέση της στο ΝΑΤΟ και θα προσφέρει στήριξη στην οικονομία της, η οποία συνεχίζει να πιέζεται από υψηλό πληθωρισμό και ανάγκη ενίσχυσης των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι συμφωνίες που επιδιώκει ο Ερντογάν αποτελούν στρατηγικό μοχλό για την επαναφορά της Τουρκίας σε τροχιά συνεργασίας με την Ουάσιγκτον. Η Άγκυρα στοχεύει σε παραγγελίες έως και 250 εμπορικών αεροσκαφών, επιπλέον F-16, αλλά και πιθανή επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο είχε αποκλειστεί λόγω των S-400. Την ίδια στιγμή, η υπογραφή συμφωνιών για εισαγωγή LNG από τις ΗΠΑ, ύψους 76 δισ. κυβικών μέτρων, έρχεται να ενισχύσει τη στρατηγική διάσταση των διαπραγματεύσεων.

Οι προσδοκίες για την αναθέρμανση των σχέσεων ενίσχυσαν τις τουρκικές αγορές, με τις μετοχές να καταγράφουν άνοδο μετά την ανακοίνωση της συνάντησης. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ερντογάν θέλει να διασφαλίσει μια πιο σταθερή σχέση με τον Τραμπ, αποφεύγοντας εντάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πολιτική του πορεία ενόψει εκλογών.

Ωστόσο, εμπόδια παραμένουν. Η Ουάσιγκτον ζητά εγκατάλειψη ή περιορισμό των S-400, ενώ το Κογκρέσο και το Ισραήλ παραμένουν αντίθετα σε μια πλήρη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Επιπλέον, η τουρκική κριτική προς το Ισραήλ και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη Συρία δυσκολεύουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική σταθερότητα.

Παρά τις προκλήσεις, η Άγκυρα προσβλέπει στην αμερικανική διαμεσολάβηση για την επόμενη μέρα στη Συρία και στη διευθέτηση με τις κουρδικές δυνάμεις, με τον Ερντογάν να επιχειρεί να συνδυάσει τα οικονομικά οφέλη με γεωπολιτικά ανταλλάγματα.

