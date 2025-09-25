Τουρκία και ΗΠΑ υπέγραψαν την Πέμπτη συμφωνία για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στη συνεργασία τους. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ υπογράμμισε ότι η συμφωνία ενισχύει και εμβαθύνει τις σχέσεις των δύο πλευρών στον ενεργειακό τομέα.

Μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Στρατηγική Πυρηνική Συνεργασία σε Πολιτικές Χρήσεις (δηλαδή, όχι στρατιωτικές).

Τα πυρηνικά εργοστάσια που θα ιδρυθούν θα λειτουργούν με τη συνεργασία των δύο χωρών.

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι «η συμφωνία θα διασφαλίσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή μας. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής».

Είπε ακόμη ότι «έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας».

protothema.gr