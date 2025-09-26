Χωρίς σαφή δέσμευση για την πώληση μαχητικών F-35 ή την άρση των αμερικανικών κυρώσεων προς την Τουρκία ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο. Παρά την έλλειψη συγκεκριμένων αποφάσεων, ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος στα ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες.

«Μπορούμε εύκολα να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν θα πρέπει να κάνει κάτι για μας πρώτα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιες δεσμεύσεις απαιτούνται από την Άγκυρα.

Ο Τραμπ κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε την καλύτερη συμβολή στην αποδυνάμωση της Μόσχας, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Επισήμανε ακόμη ότι ο Ερντογάν τυγχάνει σεβασμού τόσο από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ρόλο στη σύγκρουση «αν το θελήσει».

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο διήρκεσε 2,5 ώρες, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται σε ζητήματα αμυντικής συνεργασίας, όπως τα F-35, τα F-16 και τα συστήματα Patriot, αλλά και σε θέματα που αφορούν την τουρκική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης της τράπεζας Halkbank. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να αναβαθμίσει τις διμερείς σχέσεις «σε άλλο επίπεδο».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, άφησε να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος να επιταχύνει την άρση κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας αν υπάρξει ανταπόκριση από την Άγκυρα. Ωστόσο, δεν υπήρξε αναφορά σε συγκεκριμένα βήματα.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, μετά τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Όπως είπε, οι ΗΠΑ «θα κάνουν ό,τι τους αναλογεί» για το θέμα, ενώ ο Ερντογάν σημείωσε ότι θα το συζητήσει με τον Πατριάρχη.

Αντίθετα, η κατάσταση στη Γάζα βρέθηκε χαμηλά στην ατζέντα, με τον Τραμπ να δηλώνει πως δεν σκοπεύει να ζητήσει τη μεσολάβηση της Τουρκίας στο ζήτημα της απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων.

Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα χαρακτήρισε τη συζήτηση «ιστορική», αν και μένει να φανεί σε βάθος χρόνου πόσα τελικά συμφωνήθηκαν και θα υλοποιηθούν.

