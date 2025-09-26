Η σημερινή ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα μεταδοθεί μέσω μεγαφώνων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Haaretz αποκάλυψε ότι ο στρατός έχει λάβει εντολή να τοποθετήσει μεγάφωνα σε φορτηγά, τα οποία θα κινούνται κατά μήκος του φράχτη στα σύνορα Ισραήλ–Γάζας. Η μετάδοση, που έχει προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα Νέας Υόρκης), εντάσσεται, όπως αναφέρεται, σε μια επιχείρηση «ψυχολογικού πολέμου».

«Η Νότια Διοίκηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έλαβε εντολή να προχωρήσει στη μετάδοση», σημείωσε η Haaretz, επικαλούμενη ανώτερους αξιωματικούς. «Κανείς δεν κατανοεί ποιο είναι το στρατιωτικό όφελος», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών.

Την απόφαση επέκριναν και συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, ενώ παρόμοια πληροφόρηση μετέδωσε και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet. Όπως ανέφερε, το γραφείο του πρωθυπουργού έδωσε εντολή για τοποθέτηση μεγαφώνων κοντά σε παλαιστινιακές κοινότητες ώστε να ακουστεί η ομιλία.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό.