Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ, δήλωσε ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ υπήρξε «ωφέλιμη» για την παλαιστινιακή υπόθεση, παρά τις δεκάδες χιλιάδες απώλειες στη Λωρίδα της Γάζας από τότε.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Χαμάντ υποστήριξε ότι η διασυνοριακή επίθεση, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και αιχμαλωτίστηκαν 251, αποτέλεσε «χρυσή στιγμή» για το μέλλον των Παλαιστινίων. Όπως είπε, ο πόλεμος που ακολούθησε ανέδειξε διεθνώς τη «βαρβαρότητα» του Ισραήλ.

I sat down with senior Hamas official Ghazi Hamad in Doha — 2 weeks after Israel tried to kill him here.

We spoke about the strike, how negotiations are now "frozen" and I pressed him on whether he accepts any responsibility for triggering so much death & destruction in Gaza,… pic.twitter.com/kTUMMRbhxV September 25, 2025

«Ξέρετε ποιο είναι το όφελος της 7ης Οκτωβρίου τώρα; Αν κοιτάξετε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χθες, όταν περίπου 194 χώρες είδαν τη φρικαλεότητα του Ισραήλ και το καταδίκασαν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Παλαιστίνιοι «περίμεναν αυτή τη στιγμή για 77 χρόνια».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Χαμάς, που δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα, περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

Ο Χαμάντ απέρριψε ότι η Χαμάς φέρει ευθύνη για αυτούς τους θανάτους, λέγοντας ότι «το τίμημα είναι πολύ υψηλό», αλλά διερωτήθηκε «ποια είναι η εναλλακτική λύση». Παράλληλα απέρριψε τη θέση δυτικών κυβερνήσεων ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση «δεν μπορεί να αποκλειστεί» καθώς «διαδραματίζει θετικό ρόλο» στον αγώνα.

