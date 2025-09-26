Ισχυροί φόβοι εκφράζονται ότι τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την κατάρρευση χρυσωρυχείου στην πολιτεία Ζαμφάρα της Νιγηρίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στο σημείο Κανταούρι, στην περιοχή τοπικής αυτοδιοίκησης Μάρου, ενώ δεκάδες ανθρακωρύχοι εργάζονταν υπόγεια, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν και σήμερα.

Ο Σανούσι Αουβάλ, κάτοικος της περιοχής που συμμετέχει στις έρευνες, δήλωσε ότι έχουν ήδη ανασυρθεί τουλάχιστον 13 σοροί, μεταξύ αυτών και ο ξάδελφός του. «Πάνω από 100 ανθρακωρύχοι εργάζονταν την ώρα της κατάρρευσης», είπε, μιλώντας τηλεφωνικά στο Reuters.

«Είμαστε τυχεροί που βγήκαμε ζωντανοί. Από τους περισσότερους από 100 ανθρώπους, μόνο 15 από εμάς διασωθήκαμε», ανέφερε ο Ισα Σάνι, ένας από τους τραυματίες.

Ο Μουχαμάντου Ισα, εκπρόσωπος του συλλόγου ανθρακωρύχων της Ζαμφάρα, επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσθέτοντας ότι ορισμένοι διασώστες πέθαναν από ασφυξία στην προσπάθειά τους να απεγκλωβίσουν θύματα.

Η παράνομη εξόρυξη χρυσού είναι συχνό φαινόμενο στη Ζαμφάρα, όπου ένοπλες συμμορίες ελέγχουν συχνά τα ορυχεία, τροφοδοτώντας τη βία και προκαλώντας θανατηφόρα δυστυχήματα.

