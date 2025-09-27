Οι συριακές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του έκπτωτου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, εννέα μήνες μετά την ανατροπή του. Σύμφωνα με τον ανακριτή Ταουφίκ αλ Αλί, το ένταλμα εκδόθηκε ερήμην και αφορά κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης και βασανιστήρια που οδήγησαν σε θανάτους.

Ο Άσαντ, που κυβέρνησε τη χώρα για πάνω από δύο δεκαετίες, είχε διαφύγει τον Δεκέμβριο στη Ρωσία, μετά την προέλαση ισλαμιστικών ανταρτικών δυνάμεων στη Δαμασκό. Οι κατηγορίες συνδέονται με την καταστολή στη Νταράα το 2011, όταν ειρηνική εξέγερση υπέρ της δημοκρατίας κατεστάλη βίαια, οδηγώντας τη Συρία σε αιματηρό εμφύλιο που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.

Χιλιάδες πολίτες φυλακίστηκαν, υπέστησαν βασανιστήρια ή εξαφανίστηκαν, όπως καταγγέλλουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ανακριτής ανέφερε ότι η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την προώθηση του εντάλματος μέσω Interpol, ώστε η υπόθεση να εξεταστεί σε διεθνές επίπεδο. Το ένταλμα εκδόθηκε έπειτα από μηνύσεις οικογενειών θυμάτων, ενώ περιλαμβάνει και την κατηγορία για υποκίνηση εμφυλίου πολέμου, σύμφωνα με συριακά ΜΜΕ.

