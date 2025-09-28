Σοβαρές ανησυχίες προκαλούν πληροφορίες για κρίσιμη διαρροή καυσίμων στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ», το οποίο έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πυρηνικούς πυραύλους και φέρεται να πλέει αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο με κατεύθυνση προς το Γιβραλτάρ.

Το κανάλι VChK-OGPU, που επικαλείται διαρροές από ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, μετέδωσε ότι το πλήρωμα του υποβρυχίου ενδέχεται να αναγκαστεί να αντλήσει καύσιμα στη θάλασσα ώστε να αποτραπεί κίνδυνος έκρηξης. Η κατάσταση αξιολογείται ως κρίσιμη, καθώς το σκάφος θεωρείται ικανό να μεταφέρει προηγμένα όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

The Russian Kilo-class submarine Novorossiysk that suffered an "accident" in the Mediterranean Sea doesn’t have the required parts or trained personal that’s able to fix their issue.



The hull is filling up with fuel and there is a risk of explosion, the only option they have is… pic.twitter.com/hGvCgoAHTN September 27, 2025

Το «Νοβοροσίσκ» ανήκει στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας, διαθέτει πλήρωμα 52 ατόμων και μπορεί να παραμείνει σε κατάδυση έως και 45 ημέρες. Τον Ιούλιο είχε εντοπιστεί από το βρετανικό ναυτικό να διασχίζει τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχίες στη Δύση για την παρουσία ρωσικών υποβρυχίων κοντά σε στρατηγικά ύδατα.

Η βρετανική Daily Mail υπενθυμίζει ότι το Βασιλικό Ναυτικό έχει αυξήσει τις περιπολίες του προκειμένου να αποτρέψει τυχόν παραβιάσεις και να αντιμετωπίσει υποψίες για «υβριδικές επιθέσεις» που αποδίδονται στη Μόσχα μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το «Νοβοροσίσκ» έχει λάβει μέρος στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, το Κίεβο είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο του 2024 ότι βύθισε το «αδελφό» υποβρύχιο «Ροστόφ», σε μια επιχείρηση που θεωρήθηκε βαρύ πλήγμα για τον ρωσικό στόλο.

Η τρέχουσα κρίση με το «Νοβοροσίσκ» προσθέτει νέα διάσταση στις ανησυχίες των δυτικών χωρών, καθώς ένα εν δυνάμει πυρηνικά εξοπλισμένο υποβρύχιο με τεχνικά προβλήματα στη Μεσόγειο δημιουργεί κινδύνους τόσο στρατιωτικούς όσο και περιβαλλοντικούς.

protothema.gr