Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες το Σάββατο, διαδηλώνοντας κατά των γυναικοκτονιών και ζητώντας δικαιοσύνη για τρεις νεαρές γυναίκες που βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν σε έγκλημα που συγκλόνισε την Αργεντινή.

Τα θύματα ήταν η 15χρονη Λάρα Γκουτιέρεζ και οι 20χρονες Μορένα Βέρντι και Μπρέντα ντελ Καστίγιο. Οι δολοφονίες τους καταγράφηκαν και μεταδόθηκαν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις αρχές να εκτιμούν ότι επρόκειτο για «μήνυμα εκφοβισμού» από συμμορία ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις νεαρές παρασύρθηκαν σε βαν στις 19 Σεπτεμβρίου, πιστεύοντας ότι πήγαιναν σε πάρτι. Στην πραγματικότητα, είχαν στοχοποιηθεί ως «παραβάτες» του κώδικα της συμμορίας. Λίγες ημέρες αργότερα, τα πτώματά τους βρέθηκαν θαμμένα σε οικόπεδο σε προάστιο της πρωτεύουσας.

Μέχρι την Παρασκευή είχαν συλληφθεί πέντε άτομα – τρεις άνδρες και δύο γυναίκες – σύμφωνα με την υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Πατρίσια Μπούλριτς. Ωστόσο, ο φερόμενος ως αρχηγός, ένας 20χρονος Περουβιανός, παραμένει ασύλληπτος. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία του, ελπίζοντας στον εντοπισμό του.

Κατά την ανάκριση, ένας από τους κρατούμενους αποκάλυψε βίντεο του εγκλήματος, στο οποίο ακούγεται φωνή να δηλώνει: «Αυτό συμβαίνει σε όσους μου κλέβουν ναρκωτικά», σύμφωνα με τον υπουργό Ασφαλείας της επαρχίας Μπουένος Άιρες, Χαβιέρ Αλόνσο.

Η αγριότητα του εγκλήματος προκάλεσε σοκ στις οικογένειες. Ο πατέρας της Μπρέντα, Λεονέλ ντελ Καστίγιο, είπε στους δημοσιογράφους: «Οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται περισσότερο από ποτέ». Ο παππούς της, Αντόνιο, ξέσπασε σε δάκρυα λέγοντας ότι «δεν θα έκανες αυτό ούτε σε ζώο» και χαρακτήρισε τους δράστες «αιμοδιψείς».

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια υψηλά ποσοστά γυναικοκτονιών. Σύμφωνα με οργάνωση παρακολούθησης, μία γυναίκα δολοφονείται από άνδρα κάθε 36 ώρες στη χώρα, στοιχείο που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του φαινομένου.

