Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν την Κυριακή σε επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Νεκρός είναι και ο δράστης, ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ.
Ο Σάνφορντ οδήγησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο της εκκλησίας και άνοιξε πυρ με τυφέκιο εφόδου, προτού πυρπολήσει το κτίριο. Σκοτώθηκε από αστυνομικούς που έσπευσαν στον τόπο της επίθεσης. Το κίνητρό του παραμένει άγνωστο.
Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δέκα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους. Αργότερα, ερευνητές εντόπισαν ακόμη δύο πτώματα μέσα στην κατεστραμμένη εκκλησία.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών», προσθέτοντας ότι «αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως». Τα σχόλια έγιναν λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.
Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ χαρακτήρισε την επίθεση «άνανδρη και εγκληματική πράξη», ενώ η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι εξέφρασε «σοκ και αποτροπιασμό» καλώντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα.