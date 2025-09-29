Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα βρίσκονται «πολύ κοντά σε συμφωνία», λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, υπάρχει αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε κοινό πλαίσιο, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνομιλίες και με το Κατάρ, μία από τις χώρες-κλειδιά που μεσολαβούν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Όπως αναφέρει το Axios, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με το δίλημμα είτε να αποδεχθεί το προτεινόμενο σχέδιο τερματισμού του πολέμου είτε να ρισκάρει μια δημόσια ρήξη με τις ΗΠΑ, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση.

Για πρώτη φορά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να πιέσει τον Νετανιάχου για να αποδεχθεί ειρηνευτική λύση. «Οι Άραβες έχουν συμφωνήσει σε αυτό το σχέδιο περίπου στο 100%. Τώρα περιμένουμε τον πρόεδρο να κάνει τα μαγικά του στον Νετανιάχου», τόνισε χαρακτηριστικά σύμβουλος του Τραμπ μιλώντας στο Axios.

