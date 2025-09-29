Ένας Γερμανός βρήκε τυχαία στην τσέπη του μπουφάν του ένα δελτίο λότο που είχε αγοράσει έξι μήνες νωρίτερα και το οποίο του χάρισε κέρδη ύψους 15,3 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η εταιρεία στοιχημάτων Lotto Hessen.

Ο νικητής, οικογενειάρχης που κατοικεί στην Έσση της δυτικής Γερμανίας, διηγήθηκε ότι όταν άκουσε στο ραδιόφωνο πως αναζητείται ο τυχερός νικητής, σκέφτηκε: «Πώς μπορεί να είναι κανείς τόσο βλάκας που να μην εμφανίζεται για να εισπράξει τα κέρδη του;». Ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί ότι το δελτίο βρισκόταν στην τσέπη ενός μπουφάν που είχε φυλάξει σε ντουλάπα.

Η Lotto Hessen αναζητούσε επί έξι μήνες τον μυστηριώδη τυχερό, φτάνοντας στο σημείο να αναρτήσει αφίσες στα σημεία πώλησης δελτίων. Ο νικητής ωστόσο μόνο την περασμένη εβδομάδα βρήκε το χαρτάκι που θα άλλαζε τη ζωή του.

Ο ίδιος και η σύζυγός του σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν μέρος των χρημάτων για να αγοράσουν έναν καινούριο καναπέ και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι περισσότεροι νικητές της λοταρίας επικοινωνούν με τις αρχές μέσα σε δύο εβδομάδες από την κλήρωση.

