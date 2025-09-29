Έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν την Κυριακή και τη Δευτέρα τη Βαλένθια, μόλις 11 μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες που είχε προκαλέσει η καταιγίδα Dana τον Οκτώβριο του 2024. Οι Αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ανατολική Ισπανία.
Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο La Razon, η Βαλένθια βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τις πρώτες καταστροφές, καθώς υπερχείλισε το φαράγγι Λα Σαλέτα στην Αλδάϊα, ενώ στην επαρχία Ταραγκόνα σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.
Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει αναστάτωση σε σχολεία, συγκοινωνίες και αερομεταφορές. Στη Βαλένθια και την Καταλονία ανεστάλη η λειτουργία σχολικών μονάδων, η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους έχει διακοπεί, ενώ ακυρώθηκαν και δεκάδες πτήσεις.
Σύμφωνα με την El Pais, η Πυροσβεστική χρειάστηκε το βράδυ της Κυριακής να απεγκλωβίσει δεκάδες άτομα από τα οχήματά τους. Παράλληλα, βίντεο που δείχνουν αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα νερά κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο.
«Οι πιο δύσκολες ώρες πιθανότατα θα έρθουν σήμερα το απόγευμα», προειδοποίησε η δήμαρχος της Βαλένθια, Μαρία Χοσέ Καταλά, αναφερόμενη στην κλιμάκωση της κακοκαιρίας.
Στην Ταραγκόνα, οι βροχοπτώσεις έφτασαν τα 246 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε περιοχές της Βαλένθια, όπως η πόλη Γκάντια, καταγράφηκαν ποσότητες άνω των 220 λίτρων.