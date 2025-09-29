Έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν την Κυριακή και τη Δευτέρα τη Βαλένθια, μόλις 11 μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες που είχε προκαλέσει η καταιγίδα Dana τον Οκτώβριο του 2024. Οι Αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ανατολική Ισπανία.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο La Razon, η Βαλένθια βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τις πρώτες καταστροφές, καθώς υπερχείλισε το φαράγγι Λα Σαλέτα στην Αλδάϊα, ενώ στην επαρχία Ταραγκόνα σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

➡️ La gran cantidad de agua provoca daños en algunos vehículos en Molina de Segura



🔴 Más información en https://t.co/2CbRduE2E5 pic.twitter.com/8drl5DJxtI September 29, 2025

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει αναστάτωση σε σχολεία, συγκοινωνίες και αερομεταφορές. Στη Βαλένθια και την Καταλονία ανεστάλη η λειτουργία σχολικών μονάδων, η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους έχει διακοπεί, ενώ ακυρώθηκαν και δεκάδες πτήσεις.

Las torrenciales lluvias en Zaragoza, España, provocaron graves inundaciones, dejando vehículos atrapados y causando daños en la infraestructura.



📹: Cortesía. pic.twitter.com/VDL9yHHQD3 — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) September 29, 2025

Σύμφωνα με την El Pais, η Πυροσβεστική χρειάστηκε το βράδυ της Κυριακής να απεγκλωβίσει δεκάδες άτομα από τα οχήματά τους. Παράλληλα, βίντεο που δείχνουν αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα νερά κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο.

LLUVIAS E INUNDACIONES EN ZARAGOZA, ESPAÑA 🇪🇸



Ayer domingo se registraron lluvias intensas y severas inundaciones en María y Cuarte de Huerva.

Los fuertes torrentes de agua arrastraron varios autos.



Septiembre 28 de 2025

Vía @periodicoaragon pic.twitter.com/JLYebYokSY September 29, 2025

«Οι πιο δύσκολες ώρες πιθανότατα θα έρθουν σήμερα το απόγευμα», προειδοποίησε η δήμαρχος της Βαλένθια, Μαρία Χοσέ Καταλά, αναφερόμενη στην κλιμάκωση της κακοκαιρίας.

Στην Ταραγκόνα, οι βροχοπτώσεις έφτασαν τα 246 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε περιοχές της Βαλένθια, όπως η πόλη Γκάντια, καταγράφηκαν ποσότητες άνω των 220 λίτρων.

