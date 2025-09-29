Διαφοροποιήσεις από το σχέδιο των 21 σημείων, που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στη Νέα Υόρκη, περιέχει, κατά πληροφορίες, το νέο σχέδιο που έφερε στο τραπέζι της συνάντησης με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Πιο αναλυτικά, το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

Η Γάζα θα μετατραπεί σε μια περιοχή ελεύθερη από εξτρεμισμό και τρομοκρατία, που δεν θα απειλεί τους γείτονές της. Θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος των κατοίκων της, οι οποίοι έχουν υποφέρει αρκετά.

Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτήν την πρόταση, ο πόλεμος θα λήξει άμεσα.

Οι δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) θα αποσυρθούν σε μια γραμμή που θα συμφωνηθεί, ώστε να προετοιμαστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιδρομών και του πυροβολικού, θα σταματήσουν, ενώ οι γραμμές επαφής θα παραμείνουν σταθερές έως ότου πληρωθούν οι όροι για μια πλήρη, σταδιακή αποχώρηση.

Εντός 72 ωρών από τη δημόσια ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι οι όμηροι —ζωντανοί και νεκροί— θα επιστραφούν. Μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών που κρατούνται στο πλαίσιο αυτό.

Για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο, το Ισραήλ θα παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Μετά την επιστροφή όλων των ομήρων, τα μέλη της Χαμάς θα δεσμευτούν να αφοπλιστούν και θα λάβουν αμνηστία. Όσα μέλη επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή δίοδο προς τρίτες χώρες («χώρες υποδοχής»).

Με την αποδοχή της συμφωνίας, θα επιτραπεί αμέσως η πλήρης είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Οι ελάχιστες ποσότητες θα αντιστοιχούν σε αυτές που καθορίστηκαν στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025 για την ανθρωπιστική βοήθεια, περιλαμβάνοντας την αποκατάσταση υποδομών (νερό, ηλεκτρικό, αποχέτευση), την ανασυγκρότηση νοσοκομείων και φούρνων, καθώς και την εισαγωγή εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων και το άνοιγμα δρόμων. Η διανομή και μεταφορά της βοήθειας εντός της Λωρίδας θα γίνεται χωρίς παρέμβαση καμίας πλευράς, μέσω του ΟΗΕ και των οργανισμών του, της Ερυθράς Ημισελήνου και άλλων διεθνών θεσμών μη συνδεδεμένων με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις θα υλοποιηθεί βάσει του μηχανισμού που ορίστηκε στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025.

Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή μεταβατική αρχή —μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική, μη πολιτική επιτροπή αρμόδια για τη διαχείριση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών για τους κατοίκους της Λωρίδας. Η επιτροπή θα αποτελείται από ικανούς Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον μέλη και ηγέτες κρατών θα ανακοινωθούν αργότερα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα καθορίζει το πλαίσιο και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (όπως προτάθηκε, μεταξύ άλλων, στο Ειρηνευτικό Σχέδιο Τραμπ του 2020 και στην πρωτοβουλία Σαουδικής Αραβίας–Γαλλίας) και μπορέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αναλάβει ξανά τον έλεγχο της Λωρίδας. Το Συμβούλιο θα εφαρμόσει τα κορυφαία διεθνή πρότυπα για να δημιουργήσει μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Γάζας και θα προσελκύει επενδύσεις.

Το οικονομικό σχέδιο του Τραμπ για την ανάπτυξη και ανοικοδόμηση της Γάζας θα διαμορφωθεί μέσω μιας ομάδας ειδικών που έχουν συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονων, ακμάζουσων πόλεων στη Μέση Ανατολή. Πολλές επενδυτικές προτάσεις και φιλόδοξες ιδέες ανάπτυξης που έχουν εκπονηθεί από διεθνείς οργανισμούς θα εξεταστούν, με στόχο την ενοποίηση πλαισίων ασφάλειας και διακυβέρνησης και την προσέλκυση επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για το μέλλον της Γάζας.

Θα δημιουργηθεί μια ειδική εμπορική ζώνη με προνομιακούς δασμούς και ποσοστά πρόσβασης, τα οποία θα διαπραγματευθούν με συμμετέχουσες χώρες.

Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα· όσοι το επιθυμούν θα είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν και θα τους δώσουμε την ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα.

