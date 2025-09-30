Την ανησυχία του για τις δημογραφικές εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία εξέφρασε ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι, προειδοποιώντας ότι σε δύο δεκαετίες ο πληθυσμός της χώρας θα μπορούσε να πέσει κάτω από το 1 εκατομμύριο. Όπως είπε, μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ταμείων υγείας.

Ο Μίτσκοσκι μίλησε κατά την παρουσίαση του πενταετούς προγράμματος συνεργασίας της κυβέρνησης με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), τονίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη κρίση υπογεννητικότητας, που διαρκεί πάνω από 70 χρόνια.

«Το 1950, υπήρχαν περισσότερα από 50.000 νεογέννητα στη χώρα. Το 2024, έχουμε μόνο περίπου 16.000», ανέφερε, εξηγώντας ότι η μείωση οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση των νέων και στην πτώση των γεννήσεων.

Παρά την απογραφή του 2021 που κατέγραψε 1,83 εκατ. κατοίκους, ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι σήμερα ο πληθυσμός δεν ξεπερνά το 1,5 εκατ. «Σε 20 χρόνια θα έχουμε έναν εργαζόμενο για κάθε συνταξιούχο», είπε, κάνοντας λόγο για μελλοντική κατάρρευση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Μίτσκοσκι υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των μεγάλων οικογενειών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. «Είναι μάταιο να χτίζουμε σχολεία αν δεν υπάρχουν παιδιά, ή να κατασκευάζουμε υποδομές αν δεν υπάρχει ποιος να τις χρησιμοποιήσει», τόνισε.

Η κυβέρνηση, όπως είπε, εστιάζει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αύξηση των μισθών και στη βελτίωση των ευκαιριών για τους νέους, ώστε να περιοριστεί η μετανάστευση και να στηριχθεί η δημογραφική αναστροφή.

Protothema.gr