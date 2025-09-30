Στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα δύσκολα θα γίνει αποδεκτό από την οργάνωση, καθώς «υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ και αγνοεί αυτά του παλαιστινιακού λαού».

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η Χαμάς δεν πρόκειται να δεχθεί τον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση του σχεδίου. Αντέδρασε επίσης στην προτεινόμενη ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την «νέα μορφή κατοχής».

Το σχέδιο εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στις συνομιλίες του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Ωστόσο, η Χαμάς δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση. Το Κατάρ ανέφερε ότι η οργάνωση εξετάζει «υπεύθυνα» την πρόταση της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το BBC, ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στη Γάζα, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα, ενώ τα στελέχη εκτός Γάζας έχουν περιορισμένη επιρροή, καθώς δεν ελέγχουν τους ομήρους. Στις συζητήσεις συμμετέχουν και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με την Ισλαμική Τζιχάντ να απορρίπτει ανοιχτά το σχέδιο.

Κρίσιμο σημείο διαφωνίας αποτελεί η απαίτηση να παραδώσει η Χαμάς όλους τους ομήρους ταυτόχρονα, κάτι που θεωρεί πως αφαιρεί το μοναδικό της διαπραγματευτικό χαρτί. Η οργάνωση εκφράζει παράλληλα δυσπιστία ως προς το αν το Ισραήλ θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά την απελευθέρωση των ομήρων, ειδικά μετά την απόπειρα δολοφονίας ηγετών της στη Ντόχα νωρίτερα τον μήνα.

Επιπλέον, στον χάρτη που παρουσίασε η αμερικανική κυβέρνηση προβλέπεται ζώνη ασφαλείας στα νότια σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, κάτι που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ένταση εάν εμπλακεί το Ισραήλ.

