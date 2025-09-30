Άγριο έγκλημα συγκλονίζει την Ιταλία, με δράστη έναν 58χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών, ο Σαλβατόρε Οκόνε φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα, με πέτρα στο κεφάλι, τη σύζυγό του Ελίζα Πολτσίνο, 48 ετών. Το ζευγάρι, είχε αποκτήσει τρία παιδιά και ζούσε έξω κοντά στο Μπενεβέντο της Κάτω Ιταλίας.

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, ελικόπτερο των καραμπινιέρων κατάφερε να εντοπίσει Ι.Χ. με τον φερόμενο ως δράστη, ηλικίας 58 ετών, σε περιοχή η οποία απέχει πάνω από εκατό χιλιόμετρα από την κωμόπολη στην οποία διαμένει. Μέσα στο όχημα, οι καραμπινιέροι βρήκαν νεκρό τον δεκαεξάχρονο γιό του ζευγαριού, ενώ η κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη αδελφή του, φέρει σοβαρά τραύματα. Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο οποίος είναι ενήλικας, δεν ζει πλέον στο πατρικό του σπίτι.

Ο Σαλβατόρε Οκόνε κρατείται και ανακρίνεται. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, δεν υπήρχαν εμφανείς εντάσεις στο εσωτερικό της οικογένειας, ενώ το τελευταίο διάστημα ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε κατάθλιψη.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Μπενεβέντο, στην περιφέρεια της Καμπανίας. Σημειώνεται ότι το ζευγάρι θα γιόρταζε στις 19 Οκτωβρίου τα 25 χρόνια γάμου τους στην ενορία της περιοχής.