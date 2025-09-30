Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι θάνατοι καταγράφηκαν στην πόλη Σαν Ρεμίτζιο, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη περισσότερα στοιχεία για τα θύματα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:59 τοπική ώρα (15:59 ώρα Ελλάδας), βόρεια του νησιού Σέμπου, με επίκεντρο περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ των 33.000 κατοίκων.

Leyte, Philippines hit by magnitude 7.0 earthquake, depth 9 km, at 13:59 UTC (21:59 local) Sept 30, 2025. #lindol #sismo #deprem



Epicenter: 56 km W of Ormoc (pop. 191,000), 16 km NE of Bogo (pop. 23,500). Damages and aftershocks possible in Central Visayas region. pic.twitter.com/G1DP0cNSRo — GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας» και κάλεσε τους κατοίκους των νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να αποφύγουν τις ακτές. Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου επιβεβαίωσε την κατάρρευση κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, ενώ καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε δρόμους και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Protothema.gr