Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε σήμερα ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος παραμένει υπό ρωσική κατοχή, έχει καταστεί κρίσιμη. Όπως είπε, οι συνεχιζόμενοι ρωσικοί βομβαρδισμοί εμποδίζουν τις προσπάθειες αποκατάστασης των εξωτερικών γραμμών ηλεκτροδότησης του εργοστασίου.

Μιλώντας στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μία από τις γεννήτριες που παρείχαν έκτακτη ηλεκτροδότηση δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος.

«Αυτή είναι η έβδομη ημέρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τέτοια επείγουσα κατάσταση στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ο ρωσικός βομβαρδισμός έχει αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Και τώρα έχουμε πληροφορίες ότι μία από τις γεννήτριες έχει σταματήσει να λειτουργεί», ανέφερε.

