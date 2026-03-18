Συγκλονιστικές εικόνες από την Ουκρανία έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς, έπειτα από ρωσική επίθεση σε κτίριο στη Ζαπορίζια, οι διασώστες κατέγραψαν τη στιγμή που το χέρι μιας γυναίκας εξέχει από τα χαλάσματα, ζητώντας βοήθεια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, ένα χέρι καλυμμένο με σκόνη και χώματα καλεί σε βοήθεια. Ένας διασώστης το πιάνει και το σφίγγει για να δώσει κουράγιο στη γυναίκα, που είναι κυριολεκτικά θαμμένη στα συντρίμμια.

Οι διασώστες με γρήγορες κινήσεις την βγάζουν και τη βάζουν σε ειδικ’ο φορείο, με τη γυναίκα να είναι τραυματισμένη και καλυμμένη με σκόνη από την κορυφή μέχρι τα νύχια, αλλά, ευτυχώς, ζωντανή.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Rescuers in Ukraine captured the remarkable moment they encountered a woman's hand, reaching for help, amidst the rubble of a building destroyed in a Russian attack. The woman survived the attack and was taken to hospital. pic.twitter.com/OgfG5Cavgb — ABC News (@ABC) March 17, 2026

