Η τουρκική προεδρία έκανε λόγο για «παραπληροφόρηση» σχετικά με τα δημοσιεύματα και τα σχόλια που κυκλοφόρησαν έπειτα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τα μαχητικά αεροσκάφη KAAN, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις.

Με ανακοίνωσή της, η Άγκυρα διέψευσε κατηγορηματικά ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είτε δεν είχε ενημερωθεί σωστά είτε είχε λάβει εσφαλμένες πληροφορίες για την πρόοδο του προγράμματος. «Οι ισχυρισμοί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας δεν ενημερώθηκε ή παραπληροφορήθηκε για το στρατηγικό αυτό επενδυτικό σχέδιο συνιστούν μια ανοιχτή προσπάθεια παραπληροφόρησης που στοχεύει την Προεδρία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο Ερντογάν, ως πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Αμυντικής Βιομηχανίας, «ηγείται προσωπικά όλων των στρατηγικών επενδύσεων». Παράλληλα, τονίζεται πως το πρόγραμμα του KAAN και η ανάπτυξη του εγχώριου κινητήρα «προχωρούν σε πλήρη συντονισμό με την Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, με τη βούληση και αποφασιστικότητα του Προέδρου και με την αφοσίωση των Τούρκων μηχανικών».

Η τουρκική προεδρία καλεί την κοινή γνώμη να αγνοεί τις «εικασίες» και να λαμβάνει υπόψη μόνο τις δηλώσεις των επίσημων θεσμών.

Το παρασκήνιο

Η παρέμβαση της τουρκικής προεδρίας ήρθε μετά τον σάλο που προκάλεσαν δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν από τη Νέα Υόρκη, όπου μίλησε για την ανάγκη παραλαβής αμερικανικών κινητήρων ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή του KAAN. Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις καθώς φάνηκαν να αναιρούν το αφήγημα περί «εγχώριου και εθνικού» αεροσκάφους.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κάμερα του Associated Press κατέγραψε ιδιωτικό διάλογο Τούρκων δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο, με τον έναν να υποστηρίζει ότι ο Φιντάν «έριξε εσκεμμένα» το ζήτημα των κινητήρων στο τραπέζι, στο πλαίσιο εσωτερικών ανταγωνισμών για τη διαδοχή Ερντογάν.

Hüseyin Günay videosunun 5 dakikalık uzun hali. o kadar haklı ki sözlerinde herkesin bildiğini o cenahtan birisinin ağzından duymak o kadar iyi ki. Özgür özelin bu mevzuyu dibine kadar kullanması lazım. pic.twitter.com/FbQLouAZfw — emir (@gimaposeti) September 30, 2025

Ακολούθησαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «λανθασμένες πληροφορίες» που είχαν δοθεί στον ίδιο τον Πρόεδρο για το πρόγραμμα, σενάρια τα οποία η Άγκυρα χαρακτηρίζει πλέον επίσημα «αποπροσανατολισμό».

Οι αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο

Η φιλοκυβερνητική Milliyet μίλησε για «άτυχη στιγμή» του Φιντάν, ενώ η Cumhuriyet σημείωσε πως ο ΥΠΕΞ είπε «αλήθειες που θεωρήθηκαν γκάφα». Παράλληλα, ο σχολιαστής Τζεμ Κιουτσούκ του TGRT ισχυρίστηκε ότι ο Ερντογάν πίστευε πως τα πρώτα 45 αεροσκάφη θα εξοπλίζονταν με εγχώριους κινητήρες, ενώ στην πραγματικότητα έχει συναφθεί συμφωνία για την προμήθεια 90 αμερικανικών F110.

