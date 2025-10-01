Νέο κύκλο συζητήσεων για τη σταθερότητα της τουρκικής ηγεσίας άνοιξε η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος αναφέρθηκε δημόσια στους αμερικανικούς κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα τουρκικών μαχητικών KAAN. Η παραδοχή αυτή θεωρήθηκε πλήγμα στο αφήγημα της κυβέρνησης για «εγχώριο και εθνικό» αεροσκάφος, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν το Associated Press κατέγραψε τυχαία ιδιωτικό διάλογο Τούρκων ανταποκριτών έξω από τον Λευκό Οίκο. Ο δημοσιογράφος Χουσεΐν Γκιουνάι του NTV μιλούσε σε συνάδελφό του, αφήνοντας αιχμές ότι ο Φιντάν «έριξε εσκεμμένα» το ζήτημα, καθώς μαίνεται εσωτερική διαμάχη για τη διαδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η διαρροή του βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από φιλοκυβερνητικό μέσο, προκάλεσε έντονη αμηχανία στην Άγκυρα.

Δείτε το επίμαχο βίντεο και τον διάλογο:

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής NTV στην Ουάσινγκτον: Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α……α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Δημοσιογράφος: Όχι λένε πως πήραμε

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π…ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπὀριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Δημοσιογράφος: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει (σ.σ. πολιτικά)!

Χουσεΐν Γκιουνάι: Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Δημοσιογράφος: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Oχι… ανοίγει ..αν πατήσω μόνο εδώ αυτό… Μέσα (στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωση του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών… κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται.

Σύμφωνα με τον διάλογο, οι πιέσεις προς τον Φιντάν έχουν ενταθεί και η κίνησή του θεωρήθηκε «πολιτική βόμβα». Στο παρασκήνιο αναφέρεται ότι συγκρούονται τρία ισχυρά μπλοκ γύρω από την τουρκική προεδρία: ο ίδιος ο Φιντάν, ο γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, και ο γιος του προέδρου, Μπιλάλ Ερντογάν.

Αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο

Ο διευθυντής της Milliyet, Οζάι Σεντίρ, υποστήριξε ότι η χρήση ξένων κινητήρων σε πρωτότυπα είναι διεθνής πρακτική, ωστόσο το βίντεο για τη «μάχη διαδοχής» πυροδότησε νέο κύμα σεναρίων. Ο επικεφαλής της Αμυντικής Βιομηχανίας, Χαλούκ Γκιουργκιούν, διαβεβαίωσε ότι «το μέλλον του KAAN δεν εξαρτάται από μια χώρα», ενώ η Cumhuriyet χαρακτήρισε τις δηλώσεις Φιντάν «αλήθεια που εκλήφθηκε ως γκάφα».

Ο αναλυτής Τζεμ Κιουτσούκ του TGRT ανέφερε ότι ο ίδιος ο Ερντογάν είχε λάβει λανθασμένες πληροφορίες, πιστεύοντας ότι τα πρώτα 45 μαχητικά θα έφεραν «εγχώριους κινητήρες». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία έχει ήδη παραγγείλει 90 αμερικανικούς F110, ίδιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται στα F-16.

Τα σενάρια διαδοχής

Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ δήλωσε πως η εν λόγω αποστροφή του Χακάν Φιντάν δεν είναι τυχαία και συνδέεται με τα σενάρια που διακινούνται στη Τουρκία για την εν κινήσει αποχώρηση Ερντογάν από εξουσία.

Όπως ειπώθηκε, ο ίδιος ο Ερντογάν, σύμφωνα πάντα με τα σενάρια που διακινούνται, θα κινητοποιήσει τις διαδικασίες για την αποχώρησή του. Όπως είπε ο κ. Συρίγος, ένας από τους βασικούς διεκδικητές, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μίλησε για τα ΚΑΑΝ, αφήνοντας αιχμές για την παραγωγή των εθνικών κινητήρων του τουρκικού μαχητικού. «Ο Φιντάν δεν μιλάει τυχαία και, αυτός ήταν και ο λόγος που είδε τους προηγούμενους μήνες και τα δημοσιεύματα για την γνησιότητα των πτυχίων του. Στην Τουρκία αν δεν έχεις πτυχίο δεν μπορείς να διεκδικήσεις την προεδρία και βγήκαν δημοσιεύματα που έλεγαν πως το πτυχίο του είναι πλαστό», είπε μεταξύ άλλων.

