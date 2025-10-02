Σχεδόν 50 κατηγορίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος της 31χρονης καθηγήτριας Μπρίταν Φόρτινμπερι, η οποία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικους μαθητές. Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση μετά την εμφάνιση νέου θύματος στις αρχές της Ιντιάνα των ΗΠΑ.

Το τελευταίο θύμα της εκπαιδευτικού εμφανίστηκε τον Σεπτέμβριο λέγοντας ότι προηγουμένως φοβόταν να μιλήσει. Σύμφωνα με την καταγγελία του, η 31χρονη τον προσκαλούσε στο σπίτι της για να περάσουν χρόνο μαζί και να πάρουν ναρκωτικά, τον επαινούσε για την εμφάνιση και τη δύναμή του ενώ εκείνος έκανε δουλειές για εκείνη.

Τελικά, η καθηγήτρια, όπως είπε, άρχισε να τον αγγίζει περισσότερο, με αποκορύφωμα το ότι φέρεται να έκαναν σεξ στο γκαράζ της. Την ίδια νύχτα, ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι κοιμήθηκε στο δωμάτιο των παιδιών της Φόρτινμπερι, ενώ η δασκάλα πήγε για ύπνο με τον σύζυγό της.

Ο νέος κατήγορος της καθηγήτριας είπε, ακόμα ότι εκείνη του έδινε ναρκωτικά και δώρα, αλλά ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε να πηγαίνει στο σπίτι της όταν συνειδητοποίησε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με άλλους εφήβους.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρκετοί έφηβοι στην περιοχή γνώριζαν ότι η 31χρονη παντρεμένη καθηγήτρια προμήθευε ναρκωτικά σε ανηλίκους και εκμεταλλευόταν σεξουαλικά παιδιά

«Τα μοίραζε σε όλους», είπε στους εισαγγελείς, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που είδε το Fox 59.

Η διαζευγμένη εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει τώρα συνολικά 47 κατηγορίες, υμπεριλαμβανομένων 15 κατηγοριών για παιδική κακοποίηση και 14 κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Η αρχή του τέλους για την Φόρτινμπερι ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024, όταν η γιαγιά ενός από τα φερόμενα θύματά της είπε στην αστυνομία ότι η δασκάλα κακοποίησε τον νεαρό όταν ήταν 15 ετών. Η καταγγέλλουσα ισχυρίστηκε επίσης ότι η εκπαιδευτικός έστελνε στον νεαρό γυμνές φωτογραφίες και του έδινε ναρκωτικά, μαζί με μηνύματα στα οποία φέρεται να απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει αν έλεγε σε κανέναν για την κακοποίηση.

Οι 47 κατηγορίες σε βάρος της 31χρονης εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν πολλαπλά κακουργήματα για παιδική κακοποίηση, τα οποία επισύρουν ποινή έως και 40 ετών φυλάκισης.

