Το μαρτύριο των παιδικών τους χρόνων, κατά τη διάρκεια των οποίων βίωσαν σεξουαλική κακοποίηση, βρήκαν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν 65 ενήλικες μέσα από το εξειδικευμένο κέντρο ΝΗΜΑ.

Τα θύματα του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος επιδίωξαν να απεγκλωβιστούν από τον εφιάλτη τον οποίο έζησαν, να γιατρέψουν τις πληγές τους, να μιλήσουν και να αναζητήσουν βοήθεια στο Κέντρο Στήριξης και Θεραπείας Ενήλικων Ατόμων που Βίωσαν Σεξουαλική Κακοποίηση ή Εκμετάλλευση ως Παιδιά. Πρόκειται για πρόγραμμα του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.

Η δράση και η συμβολή του Νήματος, παρουσιάστηκε σε διάσκεψη Τύπου στο χώρο όπου προσφέρει τις υπηρεσίες τους, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων, στην παρουσία και του υπουργού Υγείας, Μιχάλη Δαμιανού.

Το ΝΗΜΑ προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στήριξης και θεραπείας, σε άνδρες και γυναίκες, που βίωσαν σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση ως παιδιά καθώς και μέλη της οικογένειας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, κοινωνική στήριξη και διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, συμβουλευτική σε θέματα σεξουαλικής ή και αναπαραγωγικής υγείας, νομική συμβουλευτική (εάν ζητηθεί).

Η κλινική συντονίστρια του Νήματος, Παντελίτσα Νικολάου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι συνολικά στηρίχθηκαν 65 άτομα. Το 2022 που λειτούργησε τις υπηρεσίες του άτυπα εξυπηρέτησε 10 άτομα. Το 2023 εξυπηρέτησε 23 άτομα, εκ των οποίων 17 νέες περιπτώσεις. Το 2024 εξυπηρέτησε 45 άτομα, εκ των οποίων 28 νέες περιπτώσεις. Το 2025 (το πρώτο εξάμηνο), εξυπηρέτησε 35 άτομα, εκ των οποίων 10 νέες περιπτώσεις.

Όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία, η κ. Νικολάου αναφερόμενη στα δεδομένα του 2024, είπε πως από τα 45 άτομα που εξυπηρετήθηκαν, οι 35 είναι γυναίκες και οι 10 άντρες. Οι 42 βίωσαν σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, ενώ τρεις είναι μέλη από το στενό περιβάλλον των θυμάτων.

Όσον αφορά στις ηλικίες, οι 6 είναι 18 με 24 ετών, οι 24 άτομα ηλικίας 25 με 34 ετών, οι 5 άτομα ηλικίας 35 με 44 ετών, οι 3 άτομα ηλικίας 45 με 54 ετών, οι 4 άτομα ηλικίας 55 με 64 ετών και 2 άτομα ηλικίας πάνω των 65 ετών. Το 15% των εξυπηρετούμενών κατοικεί εκτός Λευκωσίας, σε Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο.

Το ΝΗΜΑ, σημείωσε ακόμη η κ. Νικολάου, είναι πολυθεματικό κέντρο το οποίο συστάθηκε μετά από την προτροπή του Συμβουλίου Φωνή. Ο ενδιαφερόμενος αρχικά περνάει από αξιολόγηση και έπειτα διαμορφώνεται εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας, ανά περίπτωση. Η ατομική θεραπεία διαρκεί έως και 24 μήνες, με εβδομαδιαίες συναντήσεις, ενώ για τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντός τους οι συνεδρίες διαρκούν για 12 μήνες. Επιπλέον προσφέρεται ομαδική θεραπεία με σκοπό τη διαχείριση συναισθημάτων. Οι συμμετέχοντες επαναξιολογούνται στο τέλος του προγράμματος.

Εκτός από ψυχολογική στήριξη, το ΝΗΜΑ επιδιώκει να προσφέρει ολιστική διαχείριση συμπεριλαμβάνοντας και άλλα προβλήματα (σωματικά ή κοινωνικά κ.ο.κ.) των εξυπηρετούντων. «Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουν την ισορροπία τους και να επαναθυματοποιούνται. Το ΝΗΜΑ συντονίζεται και με άλλες υπηρεσίες», είπε.

Επιπλέον, το ΝΗΜΑ προσφέρει υπηρεσίες διερμηνείας καθώς και εισιτήρια λεωφορείου ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά των θυμάτων χωρίς οικονομικούς περιορισμούς.

Σημαντικό κομμάτι, όπως υπογραμμίστηκε, είναι και η πρόληψη. Το ΝΗΜΑ, μόνο το 2024 προσέφερε προγράμματα και εργαστήρια σε περισσότερους από 3.900 μαθητές, καθώς και σε φοιτητές, γονείς, επαγγελματίες. Επιπλέον, συνεργάζεται με την Αγία Σκέπη (πρόγραμμα εφήβων) καθώς και με στέγες ανηλίκων.

Μαρία Επαμεινώνδα: Να ξετυλίξουν το κουβάρι του τραύματος

Το ΝΗΜΑ είναι σημείο αναφοράς για άτομα που επιθυμούν να ξετυλίξουν το κουβάρι του τραύματος, υπογράμμισε η εκτελεστική διευθύντρια Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, Μαρία Επαμεινώνδα.

Όπως είπε, συμπληρώθηκαν δύο χρόνια λειτουργίας του Νήματος, με στόχο τη θεραπεία γυναικών και αντρών που βίωσαν σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση. «Το ΝΗΜΑ είναι ένας χώρος που μπορεί κάποιος να μιλήσει και το τραύμα μπορεί να θεραπευτεί».

Υπουργός Υγείας: Δεν μπορούμε να αφήνουμε τα θύματα μόνα τους

«Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι ένα από τα πιο οδυνηρά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει μια κοινωνία. Δεν μπορούμε να σιωπούμε. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τα θύματα μόνα τους», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανού.

Το ΝΗΜΑ, όπως υπογράμμισε, είναι η πρώτη εξειδικευμένη δομή στην Κύπρου για τη θεραπεία γυναικών και ανδρών που βίωσαν σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία.

«Η ύπαρξη του Κέντρου στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ότι η Πολιτεία είναι εδώ, παρούσα, στο πλευρό των ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη», είπε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού για την προσήλωση και την εξειδίκευση με την οποία υλοποιεί το έργο αυτό.

Μιλώντας για τους ψυχολόγους και τους συνεργάτες του Νήματος, σχολίασε πως το έργο τους είναι δύσκολο, απαιτητικό και συχνά ψυχοφθόρο, «αλλά είναι απολύτως αναγκαίο και σωτήριο για τους συμπολίτες μας έχουν ανάγκη στήριξης».

Θέλω να διαβεβαιώσω, είπε κλείνοντας, ότι το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το ΝΗΜΑ και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, «ώστε να ενισχυθεί η προστασία των παιδιών και να στηριχθούν οι ενήλικες που κουβαλούν τις πληγές του παρελθόντος».