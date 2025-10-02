Έξι σπίτια στη Βόρεια Καρολίνα κατέρρευσαν την Τρίτη ύστερα από ισχυρό σφυροκόπημα από τα κύματα του Ατλαντικού Ωκεανού, σε ένα φαινόμενο που αποδίδεται στη διάβρωση των ακτών, σύμφωνα με την Washington Post.

Six more houses in the Outer Banks have collapsed as Hurricanes Humberto and Imelda rumbled in the Atlantic.



All were unoccupied. https://t.co/M41W36YSDD pic.twitter.com/v4OPBFNkXB October 2, 2025

Τα πέντε πρώτα σπίτια, τα οποία ήταν ακατοίκητα, κατέρρευσαν μέσα σε διάστημα 45 λεπτών στην περιοχή Χατέρας, ενώ λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε και ένα έκτο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων προειδοποίησε τους επισκέπτες να αποφεύγουν τα ερείπια και την παραλία, λόγω των επικίνδυνων συντριμμιών που παρασύρθηκαν από τα κύματα.

Μετρήσεις σε σημαδούρα ανατολικά της περιοχής κατέγραψαν κύματα που ξεπέρασαν τα 4,5 μέτρα, με περίοδο 15 δευτερολέπτων – χαρακτηριστικό που, σύμφωνα με ειδικούς, αυξάνει σημαντικά την ενέργεια και την καταστροφική τους δύναμη.

