Το Πολεμικό Ναυτικό του Ελ Σαλβαδόρ κατέσχεσε σχεδόν δύο τόνους κοκαΐνης σε επιχείρηση ανοιχτά του Ειρηνικού Ωκεανού, σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων μηνών κατά των διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε, το σκάφος που μετέφερε 1.795 κιλά κοκαΐνης αναχαιτίστηκε σε απόσταση περίπου 2.130 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μποκάνα Ελ Κορντονσίγιο. Οι δυνάμεις του ναυτικού συνέλαβαν τρεις επιβαίνοντες, υπηκόους Ισημερινού.

Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional.



Nuestra Marina Nacional interceptó, a 1,150 millas náuticas (2,130 km) de nuestras costas, una embarcación tripulada por tres narcotraficantes ecuatorianos, que transportaban 1,795 kilos de… pic.twitter.com/ny71MrKHnA October 2, 2025

Ο Μπουκέλε ανέφερε ότι η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών στη μαύρη αγορά φθάνει τα 44,8 εκατομμύρια δολάρια (38,2 εκατ. ευρώ), τονίζοντας ότι η επιχείρηση «αποτελεί καίριο πλήγμα στα διεθνή καρτέλ».

Το Ελ Σαλβαδόρ, όπως και άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής, βρίσκεται στον διάδρομο που χρησιμοποιούν τα δίκτυα διακίνησης για να μεταφέρουν φορτία από την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό προς τη Βόρεια Αμερική.

Ο πρόεδρος της χώρας σημείωσε ότι από τις αρχές του 2024 οι αρχές έχουν κατασχέσει 39 τόνους ναρκωτικών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 977 εκατ. δολαρίων (833 εκατ. ευρώ).

Protothema.gr