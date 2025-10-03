Συναγερμός σήμανε τη νύχτα στην Καλιφόρνια έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.
Η φωτιά ήταν ορατή από χιλιόμετρα μακριά, με τον ουρανό να φωτίζεται από έντονες πορτοκαλί φλόγες και πυκνό καπνό, σύμφωνα με τους Los Angeles Times. Μάρτυρες περιέγραψαν ότι άκουσαν έναν «ξαφνικό σταθερό βρυχηθμό» τη στιγμή της έκρηξης.
Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τις φλόγες να υψώνονται στον νυχτερινό ουρανό, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εκκενώσεις στην περιοχή, ενώ οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Η γειτονιά El Segundo, όπου βρίσκεται το διυλιστήριο, είναι πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενες επιπτώσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις.