Συναγερμός σήμανε τη νύχτα στην Καλιφόρνια έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε διυλιστήριο της Chevron στο Ελ Σεγκούντο, κοντά στο Λος Άντζελες, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Η φωτιά ήταν ορατή από χιλιόμετρα μακριά, με τον ουρανό να φωτίζεται από έντονες πορτοκαλί φλόγες και πυκνό καπνό, σύμφωνα με τους Los Angeles Times. Μάρτυρες περιέγραψαν ότι άκουσαν έναν «ξαφνικό σταθερό βρυχηθμό» τη στιγμή της έκρηξης.

The ongoing fire at the Chevron El Segundo Oil Refinery seen from over five miles away at SoFi Stadium in Inglewood.

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τις φλόγες να υψώνονται στον νυχτερινό ουρανό, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

A massive explosion and fire erupted at Chevron's El Segundo Refinery, one of California's largest facilities processing 290,000 barrels daily, with flames visible for miles.



Firefighters responded around 9:35 p.m. PT, containing the blaze without reported injuries

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εκκενώσεις στην περιοχή, ενώ οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Η γειτονιά El Segundo, όπου βρίσκεται το διυλιστήριο, είναι πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενες επιπτώσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Major Explosion and Fire at Chevron Refinery in El Segundo, CA



A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that's visible for miles.



Emergency… pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ October 3, 2025

