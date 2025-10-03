Η πρώην επίσκοπος Λονδίνου, Νταμ Σάρα Μαλάλι, ανέλαβε σήμερα τη θέση της Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που φτάνει σε τόσο υψηλό αξίωμα στην Αγγλικανική Εκκλησία και αναλαμβάνει τον ρόλο της πνευματικής ηγέτιδας των αγγλικανών, έπειτα από 1.400 χρόνια ιστορίας.

Dame Sarah Mullally to become first woman Archbishop of Canterbury in Church of England's history – follow live https://t.co/CYC9PHBJe1 October 3, 2025

Η Μαλάλι, 63 ετών, αντικαθιστά τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμά του τον Νοέμβριο 2024 εξαιτίας κακού χειρισμού σε σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται γυναίκα αρχιεπίσκοπος από τότε που επετράπη στις γυναίκες να γίνουν επίσκοποι, δηλαδή από το 2014.

Η 63χρονη επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.

Κατάγεται από το Σάρει της Αγγλίας και από το 1999 ως το 2004 ήταν επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

