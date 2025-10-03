Οι αρχές της Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι περιορίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 4χρονου Όγκαστ «Γκας» Λαμόντ, ο οποίος εξαφανίστηκε το περασμένο Σάββατο από την οικογενειακή φάρμα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Yunta. Το παιδί έπαιζε στην άμμο γύρω από το σπίτι, όταν χάθηκαν τα ίχνη του.

Ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Ίαν Πάροτ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι επιχειρήσεις ανεύρεσης ήταν από τις πιο εκτεταμένες στην ιστορία της πολιτείας, αλλά οι πιθανότητες επιβίωσης του παιδιού είναι πλέον ελάχιστες. «Ενημερώσαμε την οικογένεια από την Τρίτη το βράδυ ότι ίσως να μην καταφέρουμε να τον βρούμε ζωντανό», είπε με συγκίνηση.

Παρά την κινητοποίηση αστυνομικών, εθελοντών, διασωστών και 50 στρατιωτών, δεν εντοπίστηκε κανένα κρίσιμο στοιχείο. Μοναδικό εύρημα αποτέλεσε ένα αποτύπωμα παπουτσιού σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι, που έμοιαζε με αυτό που φορούσε ο Γκας, χωρίς όμως να είναι βέβαιο αν ήταν πρόσφατο.

Police have given a tragic update on a four-year-old boy who went missing in remote South Australia.https://t.co/auC5MzerqC — Sky News Australia (@SkyNewsAust) October 3, 2025

Ο επιθεωρητής Μαρκ Σίρους τόνισε ότι το παιδί παραμένει εξαφανισμένο σχεδόν μία εβδομάδα χωρίς τροφή και νερό, γεγονός που προκαλεί «σοβαρές ανησυχίες». «Ένα τετράχρονο παιδί δεν μπορεί απλώς να εξαφανιστεί, πρέπει να βρίσκεται κάπου», σημείωσε.

Η κοινότητα έχει κινητοποιηθεί για την αναζήτηση. Κάτοικος της περιοχής, ο Ρόις Πλέιερ, ανέφερε ότι ο Γκας είναι μικρόσωμος και μπορεί εύκολα να κρυφτεί. «Δεν χρειάζεται πολύ για να τον προσπεράσει κανείς. Ας ελπίσουμε ότι είναι ακόμα εκεί έξω», είπε.

Ο Πάροτ περιέγραψε την έκταση των ερευνών: «Καθημερινά είχαμε τουλάχιστον 50 άτομα στο πεδίο, που έψαχναν με τα πόδια, καλύπτοντας περίπου 25 χιλιόμετρα την ημέρα και συνολικά πάνω από 470 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ερευνήσαμε με μηχανές, οχήματα παντός εδάφους, έφιππες μονάδες και δύτες σε πηγές νερού».

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές θεωρούν ότι ο μικρός απομακρύνθηκε από τη φάρμα. Αν και οι ελπίδες λιγοστεύουν, οι έρευνες θα συνεχιστούν σε διαφορετική μορφή, με στόχο να δοθούν απαντήσεις για την εξαφάνιση που έχει συγκλονίσει την Αυστραλία.

