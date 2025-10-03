Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν ανέφερε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ και να συμβάλλει στο όραμα του Τραμπ για παγκόσμια σταθερότητα. Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, με τον Ερντογάν να δίνει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι η Άγκυρα καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την ειρήνη στην περιοχή, με επίκεντρο τη Γάζα, και χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία έχει επιταχύνει τις διπλωματικές της επαφές, υπογραμμίζοντας πως ο τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία των ειρηνευτικών προσπαθειών.

