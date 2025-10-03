Ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σκοτώθηκε την Παρασκευή σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, σε ηλικία 37 ετών. Είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που χάνει τη ζωή του από drone στο πεδίο του πολέμου, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές ενώσεις.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 10:20 το πρωί, κοντά στην πόλη Κοστιαντιβίνκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, με drone τύπου FPV. Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκε ο Ουκρανός δημοσιογράφος Χεόρχιι Ιβαντσένκο. Τον θάνατο του Γάλλου φωτορεπόρτερ ανακοίνωσαν η εφημερίδα Le Figaro, με την οποία συνεργαζόταν, καθώς και ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις δημοσιογράφων.

#Ukraine 🇺🇦: URGENT French photojournalist Antoni Lallican was killed by a drone today in Ukraine. He wore protective gear and bulletproof vest marked "press". Our thoughts go to his family and friends #NoImpunityhttps://t.co/V1WQJBswrO pic.twitter.com/FzdcFoyJ7S October 3, 2025

Ο Λαγικάν εργαζόταν από το 2019 για το στούντιο Hans Lucas, που συνεργάζεται με μέσα όπως τα Le Figaro, Liberation, Le Monde και Mediapart. Κάλυψε εκτενώς τον πόλεμο στην Ουκρανία, από το Κίεβο μέχρι το Μπαχμούτ, ενώ είχε ταξιδέψει επίσης στον Λίβανο, το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και τη Συρία. Το 2024 τιμήθηκε με το βραβείο Victor-Hugo για το ρεπορτάζ του «Ξαφνικά ο ουρανός σκοτείνιασε», αφιερωμένο στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της επίθεσης, ενώ τόνισαν ότι ο Λαγικάν και ο συνάδελφός του φορούσαν τα γιλέκα με τη σήμανση PRESS.

Guerre en Ukraine: Antoni Lallican, un photographe français âgé de 38 ans est mort lors d'un reportage pic.twitter.com/ylM6JaC1nB — BFMTV (@BFMTV) October 3, 2025

Ο Σερχέι Τομιλένκο, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων Ουκρανίας, δήλωσε ότι «η κύρια απειλή για τους δημοσιογράφους, όπως και για όλους τους πολίτες, είναι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κυνηγούν ανθρώπους». Κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι στοχοποιεί συνειδητά τους δημοσιογράφους που καταγράφουν εγκλήματα πολέμου.

«Ο Αντονί Λαγικάν πήρε το ρίσκο ξανά και ξανά, ταξιδεύοντας στο Ντονμπάς για να καταγράψει αυτό που πολλοί προτιμούν να μην βλέπουν. Έχτισε μια οπτική γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο και την ουκρανική πραγματικότητα. Τώρα ο ίδιος έχει γίνει μέρος αυτής της τραγικής ιστορίας», πρόσθεσε.

Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance.



J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes.



J’adresse mes condoléances… October 3, 2025

Συλλυπητήρια για τον θάνατό του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

in.gr