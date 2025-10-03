Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον πλοίου που μετέφερε ναρκωτικά στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Πρόκειται για την τέταρτη παρόμοια επιχείρηση των τελευταίων εβδομάδων.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η επιχείρηση έγινε σε διεθνή ύδατα, διευκρινίζοντας ότι «τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν σκοτώθηκαν από το πλήγμα, ενώ το πλοίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δηλητηριάσουν τον λαό μας».
Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις αυτού του είδους θα συνεχιστούν «μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στον αμερικανικό λαό».