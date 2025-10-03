Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον πλοίου που μετέφερε ναρκωτικά στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Πρόκειται για την τέταρτη παρόμοια επιχείρηση των τελευταίων εβδομάδων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η επιχείρηση έγινε σε διεθνή ύδατα, διευκρινίζοντας ότι «τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν σκοτώθηκαν από το πλήγμα, ενώ το πλοίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δηλητηριάσουν τον λαό μας».

🇺🇸 TRUMP TRUTH / Venezuelan Narco-Terrorists



A boat loaded with enough drugs to kill 25 TO 50 THOUSAND PEOPLE was stopped, early this morning off the Coast of Venezuela, from entering American Territory. pic.twitter.com/r8cSigSsoM October 3, 2025

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις αυτού του είδους θα συνεχιστούν «μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στον αμερικανικό λαό».

protothema.gr