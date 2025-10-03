Το Κατάρ χαιρέτισε τη στάση της Χαμάς απέναντι στην πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, εκφράζοντας ικανοποίηση για την ετοιμότητά της να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους με βάση τους όρους του σχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, αναφέρθηκε και στην επακόλουθη ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, η οποία προβλέπει «άμεση κατάπαυση του πυρός για να διευκολυνθεί η ασφαλής και ταχεία απελευθέρωση των ομήρων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κατάρ και η Αίγυπτος, ως βασικοί αραβικοί μεσολαβητές, βρίσκονται ήδη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ολοκλήρωση των συζητήσεων που θα διασφαλίσουν τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η Αίγυπτος, με δική της ανακοίνωση τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, τόνισε ότι θεωρεί τη θετική απάντηση της Χαμάς ως «σημαντική εξέλιξη» που μπορεί να οδηγήσει τα εμπλεκόμενα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ. Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατάρ και Αίγυπτος βρίσκονται από την αρχή του πολέμου στη γραμμή της μεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων και την επίτευξη εκεχειρίας.

