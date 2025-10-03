Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον «εφικτές» μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε: «Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές! Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».

The release of all hostages and a ceasefire in Gaza are within reach!



Hamas' commitment must be followed up without delay.



We now have the opportunity to make decisive progress towards peace.



France will play its full part… October 3, 2025

Η δήλωση του Μακρόν έρχεται σε συνέχεια των τοποθετήσεων του Κατάρ και της Αιγύπτου, που κάλεσαν τα μέρη να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

