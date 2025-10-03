Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον «εφικτές» μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε: «Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές! Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».
Η δήλωση του Μακρόν έρχεται σε συνέχεια των τοποθετήσεων του Κατάρ και της Αιγύπτου, που κάλεσαν τα μέρη να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.