Οι συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων χαιρέτισαν τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε την άμεση παύση των ισραηλινών επιδρομών στη Γάζα για να διευκολυνθεί η ασφαλής και ταχεία απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων ανέφερε ότι «στηρίζει σθεναρά τον Πρόεδρο Τραμπ στη δέσμευσή του να φέρει πίσω όλους τους ομήρους και να τερματίσει τον πόλεμο», σημειώνοντας ότι η απαίτηση για άμεση διακοπή των επιθέσεων είναι αναγκαία ώστε να αποτραπεί «σοβαρή και μη αναστρέψιμη βλάβη» στους κρατουμένους.

Ο Ρόνεν Νέουτρα, πατέρας του Αμερικανοϊσραηλινού λοχαγού Ομέρ Μάξιμ Νέουτρα που σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν αιχμάλωτος της Χαμάς, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ «γενναία κίνηση ηγεσίας». Εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα οδηγήσει στην ταχεία απελευθέρωση του γιου μας και των άλλων 47 ομήρων και ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ και η ηγεσία της Χαμάς δεν θα βρουν τρόπο να την ματαιώσουν».

Συγκρατημένη αισιοδοξία εξέφρασε και ο Ρούμπι Τσεν, πατέρας του δολοφονημένου λοχία Ιτάι Τσεν, ο οποίος είχε διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Ισραήλ. «Υποστηρίζω τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό των ισραηλινών επιδρομών ώστε να εξαντληθεί η ευκαιρία να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι», είπε, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του περιμένει δύο χρόνια την επιστροφή του γιου του και ότι ο Τραμπ του δίνει ελπίδα.

Η Einav Zangauker, μητέρα του ομήρου Matan Zangauker, αναδημοσίευσε τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου στο X, απευθυνόμενη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό: «Τη διάβασες, Νετανιάχου;».

Οι οικογένειες καλούν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκινήσει άμεσα «αποτελεσματικές και γρήγορες διαπραγματεύσεις» για την επιστροφή όλων των ομήρων, υπογραμμίζοντας ότι το παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγει πρέπει να αξιοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση.

