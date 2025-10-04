Διάγγελμα απηύθυνε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, «όσοι είναι ζωντανοί και όσοι έχουν πεθάνει», θα επιστραφούν κατά τη διάρκεια της εορτής των Σκηνών (Σουκότ), που ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου και διαρκεί έως τις 13 Οκτωβρίου.

«Στην αρχή του πολέμου, είπε ένας από τους αξιωματούχους μας, αμφιβάλλουμε αν θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω έστω και έναν όμηρο ζωντανό», είπε ο Νετανιάχου.

«Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα τους άλλους ούτε την επίτευξη των άλλων στόχων του πολέμου», πρόσθεσε.

"We will bring all the hostages home."



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says all the hostages – "those who are alive and those who have passed away" – will be returned during the upcoming Feast of Tabernacles.



Latest ➡️ https://t.co/OK26823ykE



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/ted57z43FK October 4, 2025

Στην σύντομη ομιλία του ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον «αγαπητό του φίλο Ντόναλντ Τραμπ», και επανέλαβε τη δήλωση του αμερικανού προέδρου ότι «δεν πρόκειται να υποστεί καμία καθυστέρηση από την πλευρά της Χαμάς».

Ευχαρίστησε επίσης τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, «τις οικογένειες που πενθούν αφού θυσίασαν αυτούς που αγαπούν περισσότερο» καθώς και «τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι στάθηκαν ακλόνητοι».

Ο Νετανιάχου είπε ότι συντόνισε, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «μια διπλωματική κίνηση που ανέτρεψε την κατάσταση», ενώ τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού προχωρούσαν στην πόλη της Γάζας. «Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, η Χαμάς θα απομονωθεί», ανέφερε.

Σε πρώτο στάδιο, είπε, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα ανακατανεμηθούν σε θέσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να επιβλέπουν τη Γάζα.

Απέρριψε τον ισχυρισμό των επικριτών του, ότι «η Χαμάς ήταν έτοιμη πριν από ένα ή ακόμα και δύο χρόνια να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μας χωρίς πλήρη αποχώρηση [των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων] από τη Γάζα. Αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα», είπε και πρόσθεσε:

«Αυτό που έφερε την αλλαγή στη στάση της Χαμάς ήταν αποκλειστικά η στρατιωτική και διπλωματική πίεση που ασκήσαμε».

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στην διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, να κατευθυνθεί στο Κάιρο για να καθορίσει τις «τεχνικές λεπτομέρειες» της απελευθέρωσης των ομήρων.

«Η πρόθεσή μας, και η πρόθεση των Αμερικανών φίλων μας, είναι να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις σε διάστημα λίγων ημερών», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Στη δεύτερη φάση της συμφωνίας, πρόσθεσε, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατιωτικοποιηθεί, προειδοποιώντας πως αυτό θα συμβεί διπλωματικά ή στρατιωτικά.

CNN.gr