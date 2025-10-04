Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που κρατείται στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή της μαζί με μέλη της νηοπομπής Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, φέρεται να αντιμετωπίζει πολύ σκληρές συνθήκες κράτησης, σύμφωνα με μαρτυρίες ακτιβιστών και διπλωματικές πηγές.

Ο Τούρκος ακτιβιστής Ερσίν Τσελίκ δήλωσε, σύμφωνα με το Anadolu, ότι «έσυραν τη μικρή Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία». Όπως πρόσθεσε, την υποχρέωσαν να περπατήσει στα τέσσερα και την κακομεταχειρίστηκαν “επειδή είναι διάσημη”, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά αυτή “προειδοποίηση προς τους άλλους κρατούμενους”.

Παράλληλα, αλληλογραφία του σουηδικού Υπουργείου Εξωτερικών με συνεργάτες της Τούνμπεργκ, που αποκαλύφθηκε από τον Guardian, κάνει λόγο για αφυδάτωση, ελλιπή σίτιση, εξανθήματα από κοριούς και πολύωρη παραμονή σε σκληρές επιφάνειες.

Άλλος κρατούμενος κατέθεσε ότι την είδε να αναγκάζεται να κρατά σημαίες για φωτογράφιση, χωρίς να γνωρίζει «ποιες ήταν οι σημαίες αυτές».

Οι ακτιβιστές της νηοπομπής –ανάμεσά τους και 27 Έλληνες– κρατούνται στη φυλακή Κετζιότ, στην έρημο Νεγκέβ. Δικηγόροι της ΜΚΟ Adalah καταγγέλλουν ότι οι συνθήκες κράτησης είναι απάνθρωπες, με έλλειψη νερού, φαρμάκων και πρόσβασης σε νομική υποστήριξη.

Η ιταλική νομική ομάδα που εκπροσωπεί τη νηοπομπή επιβεβαίωσε ότι οι κρατούμενοι έμειναν για ώρες χωρίς φαγητό ή νερό, με εξαίρεση ένα πακέτο πατατάκια που δόθηκε στη Γκρέτα μπροστά στις κάμερες.

Κατά την επίσκεψή του στη φυλακή Ασντόντ, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, αποκάλεσε τους ακτιβιστές «τρομοκράτες», ενώ εκείνοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης.

Η Τούνμπεργκ έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν σε παρόμοια προσπάθεια να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

